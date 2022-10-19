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籌辦婚事，對現代人來說，猶如繁簡轉換，可以簡單簽紙，抑或做盡繁文縟節，悉隨尊便。但是，古人另有看法。

古代公主出嫁，嫁妝少不了一方硯台；小說《紅樓夢》裏，賈探春出嫁，嫁妝也有筆墨，代表知書識禮，不放棄個人修養，以及精神追求，避免妻子受夫家輕視，因此嫁妝功能是鼓勵自重之餘，也提示丈夫善待妻子。

之前談過，紙、筆、墨，而一台貌似平平無奇的墨硯，對乾隆來說，他倒視為最具收藏價值，認為在「文房四寶」中最耐用，他曾命八名大學士在其南書房，即編纂書籍工作的地方，負責纂修《西清硯譜》，收錄各類硯計240枚，並附繪圖。

中國很多地方出產石硯，自唐代起，開始有「四大名硯」之說，分別為端硯、歙硯、洮硯與澄泥硯——前兩者在香港較常見、被採用及收藏。

鑑識硯台方面，一般來說，硯台太軟的話，磨出來的墨粒較粗，墨汁較多，但顏色跟香氣均欠佳；硯台太硬，又難以發墨，只有軟硬適中，墨條中的碳粒才能擴散，磨出光亮流暢的好墨，亦可減少墨條耗損。

端硯產自廣東肇慶市端州區，肇慶古稱端州，故此稱端硯，以石色青紫，帶圓形青綠色石眼為上品，石質堅實，研墨時墨水不會發滯。水墨畫家廖永雄（Danny）喜用端硯，也愛藏，他表示：「端硯發墨快，又幼細，沒有雜質，不易乾，可讓我專注寫畫。」

另外，肇慶七星岩出產白硯，純白色，放上手滑溜如玉，磨墨無聲，也被稱上品，但據說肇慶附近的礦坑陸續因開採缺乏管理而遭受嚴重破壞，舊坑或老坑愈見珍罕。

歙硯則出產自安徽省黃山市歙縣，石質堅潤不吸水是其特色，發墨如油，不損筆毫，加上造型典雅古樸，線條簡潔，因此自宋朝以來，不斷被開採。數年前遊黄山，見歙硯多浮雕工藝，本身愛簡約樸拙，但見硯邊不時雕有古器物紋飾，現年歲漸長，亦覺有雅趣。

國貨公司賣墨硯，價格時而數千上萬，就當是考眼力，也考手觸感。當然，用硯得宜，才是長久收藏之道，磨墨宜用涼水，絕不能用沸騰熱水、茶或酒。硯用完後，更必須將之洗淨、晾乾，書房墨香，縈繞有時。







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