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跟第一位吃螃蟹的人不同，第一個想起籌辦海島藝術節的，大概渴慕心靈與天地融和，嚮往在營營役役中，偷得浮生，追崇天地間片刻純樸。去過直島、月前也在澳洲悉尼Bondi Beach 看「Sculpture By The Sea」，陽光浴下，海風薰送，提高意識，關注環境、生態保育、城鄉平衡、生活傳承等議題，頓悟無窮，到從鹽田梓演變至近期的西貢海藝術節，連結香港歷史風土人情，在補遺的層面上，意義深遠。

顧名思義，藝術節鼓勵「跳島」，就是準備至少一整天，甚至兩天，慢遊西貢海的歷史、文化、古蹟、大自然景色和藝術品。

這趟首次為期三年的「再島嶼」藝術計劃，由香港旅遊事務署主辦，香港地質公園支持，及一口設計工作室策展，以鹽田梓為主軸，串連橋咀洲、滘西洲和糧船灣，遨遊西貢內海，透過藝術、導賞和各種活動，追想不同島嶼的歷史及發展。

鹽田梓面積少於1平方公里，距離西貢巿中心約3公里，島民早期以曬鹽及務農維生。三年前去過鹽田梓，當時還叫「鹽田梓藝術節」，除了欣賞藝術品外，也深深被它的寧謐迷倒，雖非教徒，但也喜歡1890年落成、2011年列入二級歷史建築的聖若瑟小堂；士別三載，再度造訪，碼頭翻新了，伺機參加「天然知源」導賞團，由十分友善熱情的導賞員Margaret帶隊，因其元朗圍村客家人身分，給我們介紹植物名稱、藥用價值外，也解說不少客家人知識。

客家人歷經六次南遷，也是香港開埠前其中一批最早的香港原居民，由於人數眾多，經濟能力也強盛，因而能夠保留自身的傳統特色，從裝束、語言、食物（如茶粿），至今仍然佔據香港風土一隅。

《再島嶼》以《再島序》為策展副題，甚有「再出發」的意味，也有對造物的讚嘆，正如跨媒體artist朱卓慧的《歸航》雕塑，風帆部分是兩隻飛翔中的鴿子，用一虛一實的鴿子造型回應聖靈 (Holy Spirit) 和人(image of GOD) 並存的想法，讓我仿如滿島光上身一樣，想起葉倩文N年前一首《回歸自然》，還有一曲《Bach Cello Suite No.1》，無比真摯，借此遙悼一位剛離逝的長輩摯友（截稿時再獲悉一位舊同學走了）——碧波漫漫，細語柔柔，靜下心神，一起感受藝術和大自然的療癒力量吧。

西貢海藝術節 Sai Kung Hoi Arts Festival

日期：即日起至2023年1月15日

Instagram：@skhartsfestival

www.skhartsfestival.hk