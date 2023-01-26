加入最愛專欄 收藏文章

習書畫之文人，每到農曆新年，多興致大發，也會揮毫寫寫字、寫揮春、寫年畫，藝想天開，在恆常創作fine art外，另闢蹊徑，來個小情小趣，藉此在新春發願，分享祝福，或純粹抒發胸臆，聊以自娛。

這些一般泛指 fine art ——當然，揮春、年畫可以「玩玩下」，見諸過年時多位書友社交媒體上的「Stories」，勃勃興致，蘸墨一就，豈不快哉，只是那些認真講究功底的書法家、畫家，他們不知會否對粗劣（或童趣）作品抱拳牙癢——其實一線之隔，差之千里，魔鬼盡在骨節眼上，知情者莫如Renci在《毒舌大狀》的庭上咆哮：「Something is wrong!」

這牽涉到藝術夏蟲語冰的門檻，實在有理說不清，正如人人賣字賣畫，成行成市，就算高下立見也不置喙，各人情操理念不盡相同，何妨客套說句「難得難得」（即interesting）繼續混日子。

說起來，年畫大概始於中國五代北宋，屬於民間畫種，甚至可追溯至秦漢，或更早的驅鬼、闢邪之類的守護神門畫。後來的普及，有賴宋代鏤版雕印（一種保留上色部分，然後用雕刻刀剔除不需要部分的凸版技法）發展，加上新春過年，大城小鄉，家家戶戶，豐富的慶祝活動，摻入風俗、仕女、娃娃、戲曲、動物等題材進畫裏，這個民間傳統終究風風火火起來了。

過年應節圖畫，多討吉祥，或添歡樂氣氛，如舞龍舞獅，表現歡度新歲的熱鬧情景；也有生肖年畫，就其傳說，及民間故事，歷年來演變成各式奇趣小品。

水墨畫家廖永雄（Danny）最近替著名學者張隆溪教授新書《香江行山雅詠》完成創作20幅山水畫，趁新歲也寫寫年畫，怎料貼上社交媒體，不出片刻，旋即解鎖流量密碼，再度招來collector查詢出讓。Danny本侍山水為業，僅視年畫為偶一為之的意趣小品，對這些「錯愛」，或side track，不欲拒人千里，繼續抱持雅俗共賞的美意。

柳暗花明春事深，Danny深研古畫名作的工筆繪畫技法，加上日常觀察兔子形態、神情，做出「一揮而就」來——寫一千筆工筆，才能寫出一筆寫意。藏家大概看出箇中簡煉意趣，筆峰墨色運轉背後，潛藏着山水輪廓影子，也就求畫心切，自牛年開始，以年畫為收藏目標，既狠且準，沒試過空手而回。如此這般，年畫也可納入收藏類別，藉此尊重傳統文化，敬奉禮數，崇尚自然，確是元宇宙還未能企及的生活小趣。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇