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在香港生活，有時候，特別是在意的時候，處處可能仍是禁忌，然後大概疲於找心靈妙藥、尋認同，不消一會，某些堅持又不了了之。這時候，不遲不早，距離大館《神話製造者——光．合作用 III》開展已逾兩個月，關注的，依然圍繞着愛、情、慾、平等的意識流動，在展場裏駐足細看，感受彩虹折射出來的光暈，心下不免撼動。

細想我輩，性別錯摸/議題從任白、筷子姊妹花、羅文的妖與kitsch、周華山《同志論》、張國榮《霸王別姬》與長髮高跟鞋《熱情演唱會》、周華山的論著、王家衛《春光乍洩》與林奕華創作叩問——娛樂圈、藝文以至學術界，從開放尺度到認受性，時進時退，而個別性別議題，如同婚、稅制、產權、健保、跨男入稟、同志運動會，還有書本《男男正傳》、《午夜男喃》以至電視節目《仔仔一堂》等，引導大眾撇開獵奇視覺，加上今年稍後舉辦的同樂運動會，持續引起公眾多面向關注，說明理解與感受，可以多元而不單一。

不同成長文化背景，孕育出不同理解，不同想法，不同感受，甚至不同的創作，用這個角度，理解LGBTQ+每個字母背後個體（悉尼今個周末舉行的Mardi Gras還包括「I」與「A」）或屬群，都不容易，再投入觀看《神話製造者——光．合作用 III》，思考「規範化」對理解人性愛慾的局限，也是這些局限與規範，造就並團結被社會排斥的族群，建構個人的精神世界，創造自己的「酷兒」心靈神話，找到自牢籠開脫、癒合並昇華的方式。

香港這首個大型LGBTQ+ 展覽，由Inti Guerrero和黃子欣策展，以藝術形式，滙集60多位亞洲藝術家，在致力促進大眾的性別意識及平權外，探索不同時期的藝術如何沖擦主流文化價值。展覽分三個章節，從陳述解構流行文化與神話對性別的演繹開始，如吳佳儒套用中國神話《山海經》的地理和野獸，還有黃卓靈的《兔兒神》重新演繹中國民間「月兔」的傳說。

展覽第二章觸及小眾背負的歷史暴力，包括中國鄉村的西亞蝶，以傳統剪紙藝術展現同性身份的壓抑與掙扎，與《泣魚》這源於魏王和男寵龍陽君的故事。

隨後步進黑暗中，展覽第三章「酷兒未來：去物質化、轉化及新語態」以隱藏、消失、影射、指涉、重組為旨，拆卸久被束縛的身心靈。

逾100件展品中，年代跨度可觀，從40至90年代到近年也有，值得留意，其中三分之一的藝術品來自驕陽基金會，其創辦人Patrick Sun（孫啟越）曾在2017年和2019年於台北及曼谷舉辦「光合作用」展覽，在當地好評如潮，今次終返回香港，協助籌辦本地最大型同類題材展覽。

這樣闡述、融合、進化的神話不至湮滅，反迎向光明，所謂主流、支流，像河道終必匯聚大海。還未看的，快去感受，接受多元洗禮，祝福小眾有天不用再背負這些標籤，拋棄生理上的簡單定義，甚至stereotyping，畢竟個人解放、流動維度，不足以大小二元概論，其多姿多彩，足以摃起各自一爿天。

展覽「神話製造者——光．合作用 III」

Myth Makers - Spectrosyntnesis III

即日至10.04.2023

周二至日 11am-7pm （周一休息 ）

賽馬會藝方JC Contemporary