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在職場上，或多或少，也會不時參與CI（Corporate Identity）的討論與實行，從logo、collaterals、merchandise 到行銷策略，定時定候，來個改頭換面式視覺設計提升，就算以往供職雜誌，練就的品牌形象及效應，也是打動客戶（讀者）的重要一環。簡言之，在講求日新月異的資本巿場上，若持續一成不變，泥沼快見。

謝謝我那位型格爽朗、辦事能力及悟性俱高的朋友邀請，上周有幸參觀勞斯萊斯汽車（香港）近日完成擴充為三連舖及全新設計的showroom，在灣仔皇后大道東亮麗登場，逾6,600平方尺的面積非常寬敞，抹上一道低調豪華的風景，正是朋友跟團隊work on CI多時的成果。2023年也正值森那美集團成為勞斯萊斯汽車於香港及澳門獨家經銷商的20周年誌慶，無論對業內或者VIP客戶也是一項觸目盛事。

繞場一周，偌大Gallerias綴以LED屏幕，還有品牌各式賞心產品，當然還有一系列亮相車款，包括Bespoke Turchese 車身的Phantom Extended Series II、身披Tempest Grey外漆的Cullinan、呈現極致暗黑美學的Black Badge Cullinan，以及Ghost 首見的Witterings Blue——完全是無與倫比的「曬冷」展示。

另有驚喜處，去年拙文提及過的精湛bespoke設計工藝，貼心服務（https://www.etnet.com.hk/mobile/tc/diva/art/hktreasure/41968&readmore＝y），現在可於高級定製工作室Bespoke Commissioning Atelier親身感受Goodwood氣氛，切身體驗訂製「個性化汽車」的興奮，從品牌現有44,000種油漆顏色調配獨一無二的Bespoke訂製外色，還有其他由不同物料製造的部件，包括內飾、木材、皮革、縫線，以至星光車頂、輪圈配置及藝術品全皆忠於品牌歷史及工藝精髓，同時融合當代美學及科技元素，細訴車廠不斷蛻變的面貌 。

歐洲年底將告別出產燃油車之際，各大車廠已紛紛推出宣傳電動車，Rolls Royce 自不怠慢，迎接年底萬眾期待的純電動車Spectre的到來，showroom也率先展出專程製造的model，High Touch細節一絲不苟，包括車門上的星空效果，吸引賓客駐足細看。據聞國內已接逾百訂單，香港這邊銷情也正迅速增長，對品牌來說可謂五福臨門。

開幕當天午宴席上除了敍舊，聽售後服務經理Timothy分享，大概因為RR車身寬闊，無論內地與香港也不輕易找到停泊地方，不過這是司機的煩惱，該動不了車主絲毫心神——就是配合這種心境，有緣的話，也想走訪RR位於英國Goodwood的總部和唯一生產廠房。

勞斯萊斯汽車（香港）

陳列室地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈地下4室







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