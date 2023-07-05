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知道香港有位「珊瑚媽媽」陳映伶，因為潛水而愛上海洋，更成為海洋志工和環境教育講師，致力宣傳並守護海洋生態；香港也有一所珊瑚學院，夥同中文大學，積極修復香港珊瑚群落，畢竟香港共有84種造礁珊瑚、29種軟珊瑚及38種柳珊瑚，品種比加勒比海更豐富，於是想方設法讓受破壞的海洋生境回復生機，有機會另文再談。

說起海洋，香港四面環海，資源多采豐富，海洋公園除了提供娛樂，也提倡海洋教育，連帶毗鄰的富麗敦海洋公園酒店，自去年開幕以來，引人入勝的，除了怡人南區海景、夏天Baby Shark主題客房外，也將持續關注海洋教育、環保議題，寓海洋於消閒中。

酒店關注可持續發展的綠色旅程，非只空談，憑藉其節約能源措施設計、活化珊瑚行動、與環保社企V Cycle合作生產環保雨傘、海洋農莊，與連串綠色體驗活動、探索玉桂山及南朗山等，取得《WELL建築標準 TM》v2預認證，和香港綠色建築議會認可的綠建環評的暫定金級評級，在坊間一眾staycation package以外，對提升環保意識可謂克盡己任。

還有，一本與被稱頌「香港海洋保育之父」已故的莫雅頓教授（Professor Brian Morton，1942-2021）合作出版極具意義的雙語兒童圖書《海洋及陸地的動物朋友》，手繪插圖充滿童趣及睿思，繼早前在商務印書館舉辦展覽後，富麗敦海洋公園酒店闢出大堂延續展覽，展期至9月30日，或在酒店客房，甚至到探險家兒童室內遊樂場參加《海洋及陸地的動物朋友》閱讀分享會，接棒繼續讓大家感受莫教授的環保訊息。

自1970年代起，莫教授任教於香港大學生態學及生物多樣性學系的海洋生態學，直至2003年榮休前都長居香港，亦是國際著名海洋和淡水生態學家以及軟體動物學家。他更擔任世界自然基金會香港分會創會會員、太古海洋科學研究所所長，促成在1995年通過的《海岸公園條例》以及1996年海下灣及其他首批海岸公園的成立，他對大自然的人文關懷影響了不少後輩。

莫雅頓教授這些手繪插圖，筆觸生動細緻，筆底感情充沛，記錄來自香港和世界各地 40 種海洋生物和動物，喚起不只小朋友，還有成人的童心，藉此探索千變萬化的海洋世界、生物多樣性的重要，甚至保育興趣，不拘泥放大自我，實在藉得炎夏出遊走一趟，投奔初夏，上一課環保心靈教育。

《海洋及陸地的動物朋友》莫雅頓教授手稿展覽

日期：即日起至2023年9月30日

地點：香港仔海洋徑3號富麗敦海洋公園酒店一樓大堂

費用：免費







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