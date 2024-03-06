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在《Poor Things》裏的世界，發現可憐的東西其實不只一個，物種自相討伐，沒有誰比誰可憐，或可幸，主角Emma Stone更說它是Rom-coms，無非在說，創傷經歷除了帶來悲痛，或可孕育出一段段浪漫奇情，乃至成長催化劑，幫助我們衝破心靈桎梏，臨睡前會想留一盞燈，讓我們這樣醒著數傷痕。

帶著這份感思，來到中環半山太子臺Yrellag Gallery，看李美蓮（Claire Lee）自英國回流香港後首個展覽《怪。物》，端視作品中女人獨有的天真，和溫柔的天分——聽李氏以溫婉聲線娓娓道出其作品背後源流，原本該有的怪異感覺旋即褪掉大半，抑或所謂怪，其實跟生命一樣平常不過，只是糖衣包裝？

Claire 跟大部人一樣，疫情期間同樣感受著某程度的困與窘，但轉向沉迷吸收芭蕾舞戲劇佈景美學，與搜羅丟棄物件，藉此重組這些破爛、脆弱、孤獨的感覺，成為充滿多維度感覺的collage照片及裝置，忖摸癡心廢墟有著誰，替自己帶來某種精神救贖，然後把它搬上「祭壇」膜拜供奉，同時放置一系列紅色花果，跟暗黑作強烈對比，隱約代表著flesh and blood，帶來徹骨錐心之痛，after taste卻有一絲浪漫甜氣息——當然，展期至三月尾，有心人若看花開花落，生生不息，自有其豐沛意涵。

當同行artist感受著某種death and reborn的神秘感召，我凝視著牆上的英文詩，在有限的展覽空間呈現上乘輔助解讀功能，也因此知道Claire在poetry club寫詩，並很認真地寫，把心靈碎片縫縫補補。Claire年少時在畫廊工作過，所以也會策展，到成為全職視覺藝術家後，加上居英八年的經歷，作品愈添精緻，但沈重依舊，直探人心最gothic的一隅。

Claire提及她動過手術，然後拼湊著各種新新舊舊，堆砌出一些感覺，在大自然的「大」，與生命的「小」之間，連繫靈魂視窗，化身一個受創的小怪物，投進黑暗與光明想像，猶如在小劇場舞弄，淬煉個人歷程，既牽引也呼應觀者投射larger than life的情感世界。

李美蓮（Claire Lee）展覽《怪。物》中這個小怪物，有異於Tim Burton、是枝裕和的《怪物》與《Poor Things》式述異，試圖脫離某些社會觀念、普世價值，沉浸於更隱密的個人情感，傳達個人至集體創傷之美——美在詰問省思，悲愴過後，我們可以如何梳理、調息、轉化、重組跟展示？適逢三月藝壇盛事又告開鑼，自有神魔魍魎出窟搞怪，讓人好奇，本地藝術作品，繼續帶來怎樣新一輪精闢演繹與self-explanatory式解讀。

《Claire Lee: The Monster》

日期：展期至3月30日 （星期二至日 1-8pm）

地址：中環半山太子臺13A Yrellag Gallery







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