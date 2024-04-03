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坊間談「水墨精神」，話語權往往來自大師。要成為大師，往往需苦練、經營，反覆思考，另有些不時發表洋洋偉論、長袖善舞，有些則提倡創新概念，效果嘛，每件作品也有正論與反論，對應不同的時代與觀點，當中有真有偽，尤其當藝術水平不足的作品被歌頌到看來超然再隨處展出，視點容易被模糊，更需要從兩者對論辨證，從而對藝術家及其流派與核心思想獲得較全面或新詮釋。思考著這些的時候，剛巧參加了上周徐冰的講座，然後再看香港藝術館現正展出的《吳冠中──黑‧白‧灰》，串連數年前在新加坡國家美術館看過的，深諳藝術從來不是非黑即白，還可以夾雜著不少灰色地帶。

吳冠中（1919 – 2010）跟香港關係密切，他兒子吳可雨14年前將父親在人生階段最後創作的幾幅畫捐贈香港藝術館，最近更捐贈一億港元予館方設立 「吳冠中藝術贊助」專項基金；尚記得吳冠中親臨維港寫生一幕，恍如昨天，那些點線面跟他在1996年創作《春潮》時說過的不謀而合：「中國傳統繪畫的主要武器是線，用線構成面，用線營造深遠，『密不透風』『疏可走馬』，皆憑線之功能，抒寫意境。」形式以外，吳冠中筆觸底下，傳達這個城巿當時給他的氣息。

曾留學法國的吳冠中畢生徘徊在「油畫民族化」與「水墨現代化」之間，締造他一套獨有的美學語言，貫穿東西方藝術殿堂，不時有未看過他作品的觀眾，評說他像Jackson Pollock，可偏偏這些兼具抽象與形式的作品，讓他成為首位獲「法國文藝最高勳位」的華人藝術家，以及當年首位在大英博物館舉辦個展的在世藝術家。

吳冠中初期硏習水墨國畫，可「焦濃重淡清」的五蘊墨色綁不住他，後來投進繽紛跳脫的油畫世界，接上時代軌迹，巧妙融合當時西方吹奏的抽象風格，突破框框，晚年卻又回歸黑白的水墨懷抱，與把抽象發揮到極致的趙無極有著微妙的不同路徑省思。

想起吳冠中曾評論徐悲鴻為「美盲」、「格調低」，認為藝術家，若在「能量大」的「重要崗位」上，其主要任務便需「創造美」與「創造精神世界」；反過來，書畫鑑定與評論者徐建融著書，比較黃賓虹的潛心經營，與吳冠中花錢跳上留法快餐之旅，轉個身就到了「彼岸」。

這些評論，與其說在甚麼位置該說甚麼話，或許並無妄言，除了時代際遇不同，藝術家背景、性格及社會人脈也起著決定性因素。「重實不重虛」，放在今天，藝術作品每每披上所謂「概念」的斗篷，摒棄傳統技法，借題發揮，頗堪細味。沒有牢固筆法根柢，對一些傳統派畫家來說，概念多只逞一時勇，急功的霎眼嬌，在藝術史的長河上站不住腳。但事實又未必如此，可供不同世代反覆論證。

回首現代藝術史，充斥著許多顛覆傳統、石破天驚的時刻。對水墨語言熟悉及熟練的，多洞悉黑白灰並非單調乏味，迹近黑白攝影，宛如吳冠中建構的瀑布，縱在隱遁的氣韻中，亦可大放異彩，讓人細味黑白之間虛實相生的意象。水墨藝術之海浩瀚無比，撇開東施效顰者不論，藝術家、藝評與觀眾都需謙遜與鍛鍊，所謂欲速不達，或如何參與似與不似的遊戲，值得深思。

吳冠中藝術贊助專題展覽系列：吳冠中──黑‧白‧灰

地點：尖沙咀梳士巴利道10號 | 香港藝術館4樓 吳冠中藝術廳







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