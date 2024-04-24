香港填詞人見證廣東歌壇流變，造就大眾藝術文化

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看過電影《填詞L》的，皆被其創作熱誠感動，謝雅兒早前在香港電影金像獎現場演繹《填詞魂》，觸動人心。這齣電影改編自黄綺琳曾經想做填詞人而「求不得」的一段往事，跟身邊一些曾受過正規填詞訓練的朋友聊起，一般而言，不乏入行機會，有數首歌曲作品面世也不太難，但能夠堅持到建立個人風格，又能兼顧商業巿場效益，往往需天時地利配合，跟copywriter與編輯、作家之別，不謀而合，如是內行人便會明白。

人事往往曇花一現，正如《填詞魂》裏一句「曾花過力氣不過未令人銘記」，刻骨，但浮光掠影，又合乎世道。近年藉著不少向昔日填詞人致敬的機會，讓香港人緬懷heyday之餘，也教年輕一代重新認識粵語歌詞的美好——去年聽周耀輝談其游走情歌巿場以外的歌詞創作，聽潘偉源談梅艷芳建議《蔓珠莎華》副歌保留一句「蔓珠莎華」，側寫歌手的美學直覺，還有當年大膽開放的《烈焰紅唇》、《淑女》，成功引領風潮；這周末在大館又有《保育黄霑》吳俊雄博士分享黄霑點滴，回憶湧現時，我輩仍會想起《大亨》、《問我》、《明星》與《當我寂寞》，陪伴不少香港人成長。

黄霑填過二千幾首歌，林夕三千幾首，鄭國江老師也有二千幾首，都是巨匠，締造一個現象脈絡；Wyman 黄偉文的創意跟詞鋒不在話下，看張書瑋寫林若寧這位少數隱匿者，並分析其作品，將想像與討論空間留給歌曲與歌手，跟小克就Jer連串歌曲逐一出po詳說又截然不同。

二月下旬參加甄妮姐姐台北桃園西土瓦私人生日會，意外被ig@hk_popmusic_30s_to_80s版主Michael Cheng 叫出名字。早早被他一股收藏熱忱感動，想起邀請他短談個人最喜愛七八十年代的粵語流行曲——

A - Alex

M - Michael

A：有哪幾首歌詞特別有印象？為甚麼？

M：薰妮的《每當變幻時》、曾路得的《願》、《風裏的繽紛》、張德蘭的《相識也是緣份》、還有張國榮與許冠傑的《沉默是金》。這些歌簡單直白，將人生哲理，甚至經歷一生才體會到的感受敘述出來，而且具有教育及勉勵世人的意義。

A：個人有喜愛的填詞人嗎？

M：鄭國江、盧國沾，他倆作品別具教育意義。娛樂大眾之餘，亦向外界散發正能量，教化世人。例如鄭國江的《漫步人生路》，令少唱廣東歌的國際巨星鄧麗君有一種青春與煥然一新的感覺；盧國沾的《每當變幻時》，久驚世故的歌詞，配上聲音成熟穩重的薰妮，效果非常好。當時填詞人為歌手填詞很多是度身訂造，將歌曲配上適合的詞，以便充分發揮歌手所長。

圖片提供：Michael Cheng

A：試過為了一首歌詞而特別收藏某張唱片嗎？

M：例如達明一派的《意難平》黑膠，就是為了周耀輝填的《忘記他是她》歌詞而購藏。

廣東歌詞的魔幻吸引無數逐夢的心靈，《填詞L》披上「追夢」外衣，可終極在推廣的，或許是廣東歌詞，與看來簡明但深奧的粵音，兩者都是獨特的，例如若深諳「0243」（或「類音階」）之妙，得心便有應手；資深詞評人黄志華，從剖析早期粵語流行曲，著書論粵語歌詞創作，到最近出版的工具書《○二四三（粵語歌詞創作工具）魔法書》，從填詞、歌曲、樂壇的流變，不竭縷述廣東歌及廣東歌詞文化的難能可貴，再多加留意0243.hk（https://www.0243.hk/?mode=m1），還有FB上的作曲填詞（廣東歌詞）交流區，加倍鍾愛孕育自己成長的本土語言寶庫。







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