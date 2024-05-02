雅旺錄音室：見證香港流行樂壇巨星的聲情足跡，欣賞老舊美好的Analog音樂

加入最愛專欄 收藏文章

承上期，廣東歌詞雖好，也需歌手扶持；歌手演繹雖好，也需優質錄音室護持，記錄歌手的聲線情感狀態、變化，還有與歌曲及錄音師的互動。近年購藏新版黑膠，多見將經典大碟重新混音復刻，不是德國老虎魚（Stockfisch），便是英國的Abbey Road Studio，但香港也有傳奇的雅旺錄音室（AVON Recording Studios），早年隸屬母公司CBS／SONY旗下，錄製過你我手上不少舊黑膠CD（CBS／SONY更是錄製推出香港史上首批中文CD），例如前幾天神隱四年復出演唱的林憶蓮，在這裏便留下過早期未進化仍稚嫩的「灰色！」聲線，還有《地球大合唱》群星，可以說，這個錄音室見證過不少香港樂壇巨星的足跡，與那百家爭鳴的80年代。

早前有緣參加《香港老美》作者Simpson（黄慶雄）的VIP Tour，參觀這個建於1983年、被譽為「流行樂壇聖殿」的雅旺錄音室——這位長年租客神隱在九龍佐敦南京街中原電器趙氏家族益美大廈二樓，面積約三千平方呎，主要分Studio A 和Studio B，由美國著名聲學工程師Tom Hidley（現年92歲）設計，「Room in the box」式隔音、雙斜玻璃門「Sound Lock」、聲效調控，都隱藏在細節裏，包括那些木板、水松木、磚頭建材，配合不對稱的柚木牆身、天花，以避免聲學上的「漫反射」，在這裏錄歌聽歌，夠集中，包圍感暖和，非一般家庭hi fi膽機可比擬。

一位唱片店老板朋友跟我分享過，寶麗金錄音室也屬高質，聽鄧麗君、譚詠麟、張學友那些舊黑膠便知道，寶記一部synthesiser當年成本足夠買太古城單位，可惜嘉利大廈被祝融波及，寶記將其後大部份錄音及後期製作轉到（後來易名的）AVON進行，若細心留意唱片上的記錄（如有），這些也是流行音樂歷史一部分。

AVON得以現在這般樣貌見大家，不得不感謝歌手張敬軒在2015年收購它，將廣州studio搬遷到此，並投資增設錄音設備，從美國及日本等地搜羅不同經典器材，例如錄製過《The Girl From Ipanema》的Neve 8068 Mixing Console、恭碩良最愛的Drum Booth，同時存放不同唱片公司錄音室的母帶，進行備份，印象中包括梅艷芳在電影《何日君再來》聽過但尙未面世的插曲，讓樂迷引頸以待。軒公也翻新錄音室，換上1950年代火車卡廂的格局，精巧有懷舊氣氛，配襯他的Amberose大宅古香氣息，他在《Senses Inherited》一碟中也解構過這些感覺原由。電影《梅艷芳》中，王丹妮錄製《心債》一幕，也在這裏取景。有興趣造訪的樂迷，不妨密切留意今年香港流行文化節即將舉辦的錄音室導賞團，或可與chief engineer銘哥笑談樂壇興衰史。

儘管因應拓展營運需要，錄音室也租予素人錄歌，唱片亦已少有整張錄製，串流$8歌興起，但專業向來備受推崇，若適逢其盛，不難造就傳奇歷史，只待有心人發掘、記錄、研究、保育，多一個人知道雅旺錄音室的存在，便多一個人欣常音色的重要，印證香港流行音樂興盛的正史與野史，並傳承其中的精神和具有文化價值的Analog音樂資料，減少「失真」，不若由查看手上唱片的credit開始，因此特別感受到Simpson著書的用心，藉此倡議普羅大眾，欣賞老舊的美好，惋惜前毋忘多加珍惜這些聲與色。







【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動