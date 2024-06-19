「智海：餘地」展覽 | 從漫畫到藝術，探索城巿精神荒漠中的療癒力量

加入最愛專欄 收藏文章

走過九龍公園，原來有全世界首條漫畫星光大道，逾百米長，有24座巨型經典漫畫角色的彩繪雕塑，真算孤陋寡聞，畢竟少時接受不少本地漫畫餵養過，例如《老夫子》、《中華英雄》、《風雲》、《戇男》等，到近年江記、楊學德，漸漸把漫畫提昇到純藝術的高度，代表著一種「被看見」的普及現象；另外一位便是自90年代便吸引小眾注視的獨立漫畫家智海，他結合漫畫與文學兩種表達形式，把持用最少說最多，描繪出城巿人的頹唐、焦慮、荒誕與虚無，在疏離與絕望中滲著滄桑的時代精神面貌。

本名李智海的智海1977年出生，自小喜愛畫畫，也喜愛收藏封面設計具有時代美感的舊書、絕版書，但攻讀中大時，卻是主修食品及營養科，但同時在大學時代起發表漫畫及插畫，刊載香港及海外紙媒及漫畫選集，1999年畢業不久，舉辦個人展「尋日」，20多年來陸續在海內外舉行不少聯展及個展，也推出漫畫集《圖書館&我和我聖人》、《大騎劫－漫畫香港文學》（江康泉合著）、《灰掐》（鴻鴻合著）、《默示錄》、《花花世界》系列等。部份作品譯有法、意、英、及芬蘭文。

新近香港展覽「餘地」在刺點畫廊（Blindspot）舉行至7月13日，在漫畫以外，藉著展覽，讓大眾進一步走進他的繪畫創作世界，例如油畫《沒再搭地鐵的男人》裏，一個不願再搭香港地鐵的男人，象徵某部分生活經驗已告消失，再從車窗望出窗外，過海底隧道的「境隨心轉」。

漫畫搭配不同視覺風格、線條、媒材轉換成為相應的圖像語言，往往不止於提供娛樂，智海藉著繪畫，積極介入社會，走向都巿人心坎裏，默示並記錄成一套藝術語言，麻痺無餘地，卻喚醒我們在喧囂中自省的必要，縱使備受刺癢，也能折射出療癒的力量。

智海：餘地

展期：即日至7月13日

時間：周二至六（10:30am 至 6:30pm）

地點：Blindspot Gallery 刺點畫廊 | 黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓刺點畫廊







夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解