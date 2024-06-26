江詩丹頓文化藝術展覽：糅合工藝與藝術，以永恒傳統詮釋時間哲思

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在時計裏，能否看破一生渺渺，言人人殊，但時間向來是不少藝術家嘗試詮釋及創作，並希望突破的命題，而工藝，在精準與「缺就是美」之間磨蹭，恰似水墨精神世界中，一千筆工筆，方能寫出一筆寫意，張馳鬆緊有法度，離不開在傳統基礎上開創發展。

以往提筆介紹1755年創立的江詩丹頓，離不開典雅、低調顯赫氣派，而雅致從容，從來必先經過刻苦訓練；來到今年，品牌夥同香港非牟利慈善基金會飄雅活藝（Crafts on Peel），以藝術文化為軸，延續三月在大館Part 1的「時光蹤跡：重溯傳統」，提倡保育香港本地傳統工藝，透過Part 2「永恆連結｜共鑄之緣：廖榮想師傅與林繁盛展現的金屬工藝」展覽，表達傳承專業知識和工藝的重要。

廖榮想師傅年屆84歲，鑽研鑄銅工藝逾60年，期間也有涉足其他物料如不銹鋼、鐵、銀及玻璃等，一絲不苟，卻笑言早「跟失敗做朋友」，在行內備受尊崇；跟他研習12載的徒弟林繁盛（Fanson），是位混合媒介雕塑家，說是自學成才也未免自謙，畢竟有浸大視覺藝術學士及碩士的學術根柢訓練，在其後自由發展的視野與創意上早已埋下沉實的因子。

將兩人的工匠精神與藝術觸覺結合，正如Crafts on Peel創辦人陳雅文所說，推廣工藝，就是守護香港的珍貴文化遺產，讓新一代能繼承先輩的智慧和技藝，延續香港工藝文化。展品《春風化雨》、《溯源》、《柏樹的守望》與《龍舞香韻》，記載著廖林的師徒情誼、對美學、時間與哲學的思考，近觀細賞必有所得。

問Crafts On Peel創意總監及策展人陸詠沁（Penelope）跟廖林師待合作的深刻事，她分享廖師傅的鑄造工場以往位於新界洪水橋，他常在河邊散步時撿拾落葉和樹枝，以此作素材，並製作飾品，贈送他人，寓意祝福，也展現廖師傅對大自然的熱愛與敬畏，感悟天、地、人的分野與契合。

游弋時間長河中，一葉輕舟去，廖榮想師傅跟林繁盛聯乘的作品，既有扶持，也各自有成長，猶像金屬經過時間的淬鍊，舉重若輕，明暗間呈現著獨特質感和美感，既柔且糙，摻合工藝的圓熟，連繫藝術解覺，哲思盈盈，替炎夏添一抹詩意，如蔡琴在《時間的河》唱著「沒有甚麼發生，也沒有發生甚麼……慢慢地流……」

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