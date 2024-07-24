大館展覽《曲詞印記》：追憶香港粵語流行曲歲月，重塑香港人走過的歲月

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如果我是葉麗儀，趁今年慶祝入行55年之際，走入大館，看「曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲」展覽，除了跟公眾在講座中分享，大概也會勾起自己唱《上海灘》逾萬次的種種感覺，與難忘回憶，不得不感謝成就她歌唱事業的伯樂煇黄。

這些回憶，大部分活過70-90年代、聽過不少廣東歌的香港人，甫踏進展場，大概也會有所觸及和共鳴。曾經經歷過的廣東歌盛世、風潮，伴隨着我們成長，於是，重見包括70至90年代香港的音樂、場景與文化，一幕幕超像真懷舊場景如舊式家居陳設、茶餐廳、公屋走廊、鐵皮信箱、電器維修店等都悉心呈現在眼前，你我也曾親歷其境，邊聽着《獅子山下》、《當年情》等調子，邊環顧浸沉在這些場景中，幫助重塑香港人走過的歲月。

藉此探索粵語流行曲起源，離不開提及許冠傑《鐵塔凌雲》與仙杜拉《啼笑姻緣》，更少不了顧嘉煇與黄霑這對超級老友兼拍檔，一個作曲，一位填詞，成就廣東歌壇的奠基石。至於顧嘉煇、黃霑合作背後故事，特別見於一間房，同時展出身處加拿大的煇哥，與霑叔在香港的案頭，透過一部fax來工作、洽淡、溝通，更有兩人有份創作的音樂劇《酸酸甜甜香港地》（毛俊輝導演），於2003至2004年間的香港三度上演，並曾移師至杭州和上海演出，由香港話劇團、香港中樂團和香港舞蹈團聯合製作。

重新發掘那些經典粵語流行歌曲、旋律和歌詞，觀賞一系列以數碼展示方式呈現、首度曝光的珍貴材料，包括CASH頒獎禮上領獎頒獎的煇黄致辭，回顧黃霑與顧嘉煇兩位香港樂壇一代傳奇之外，也標記那個美好的精英時代，經過不同時代洗禮，提醒香港人在憂患時候可以抱持甚麼價值觀。

「支持廣東歌」這句口號，從來豈止打個卡就能虛應，更在乎在生活巨輪運轉、承托下才能蔚然構成香港獨有文化，超越懷舊，不只追憶，毋用惘然，感謝並行的創作巨匠，同回憶這真摯，探索廣東歌可以如何繼續進化。

曲詞印記：顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲

日期：即日起至28.08.2024

地址：中環大館01座複式展室

門票：免費入場

更多詳情： qrs.ly/11fxltl







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