巴黎奧運落幕：感謝香港運動員面對軟弱、戰勝恐懼，展現運動精神！

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自問運動細胞從來欠奉，但隨著過去幾年公眾情緒跌至谷底，巴黎奧運仿如盛世再臨，激發多巴鞍，誘使我連續兩周深宵追看各項賽事，加上各樣花邊，從塞納河水質、開幕禮藝術風波、選手村居舍設備，到多位運動員個人成長故事、性別爭議，以至評術／旁術質素的參差及「遺憾」言論選詞，處處張燈結彩，從蛛絲細看馬跡。執筆之時，奧運雖已告閉幕，但方興未艾，想到我城除了摘下兩金兩銅外，今屆香港運動員出征賽事之多，從總會選拔、資源分配、辛酸史、訓練背後勵志故事，統統值得我們借鏡。

「劍擊之都」是否需要建設尚待商議，練習是否必須跟摘獎掛勾也發人深省，張家朗衛冕，凱旋返港，拋下一句「感謝前輩運動員種樹」，才真箇讓我們反思，香港運動員走過來的，是一條怎樣的路——從「風之后」李麗珊的「香港運動員不是垃圾」，臆測其背後聽過幾許垃圾言論，更為追夢耗盡積蓄，捱冷瞓沙灘，露天煮飯充飢；藉著填詞班與著書吐心聲的「牛下女車神」李慧詩，在《身上的每道傷疤》中回顧被對手撞倒、摔車斷手、教練溘然辭世等事，挑戰軟弱，戰勝恐懼，無一不是對靈魂的拷問。

退役田徑項目傷健運動員，人稱「神奇小子」的蘇樺偉，田徑職業生涯超過21年，曾參加五屆傷殘人士奧運會，傷殘人士世界田徑錦標賽等運動比賽，並奪得多面獎牌，背後辛酸實在罄竹難書；2021年辭世的保齡球名將車菊紅，早期也是「邊返工邊訓練」，卻改寫香港運動史，作出1986漢城（現譯首爾）亞運金牌「零的突破」，後來在1992年亞洲保齡球錦標賽3人賽奪金，以及在1995年世界盃奪得銅牌，1996年因傷患退役。可惜當時政府對運動不太注重，沒有予以肯定，遑論投進培訓資源。

這讓我想起多年前到沙田體院訪問，大部分運動員都在「單打獨鬥」，資源緊拙下，或見愈發磨練意志，更多卻是為了生計放棄追夢；或者如我訪問過的桌球手傅家俊，也是另一名「神奇小子」，靠茹素、研習佛經，提昇專注度。面對傷患困擾如石仔（石偉雄），為趕上取得奧運「入場券」，兩度返港打止痛針，無非想兌現東京奧運時許下的承諾，衝其第三個奧運，心願達成，可算「搏盡無悔」。

香港隊今屆派出16男19女共35名運動員出戰，給我們認識更多新臉孔，例如寫下香港跆拳道新篇章的盧蔚豐、接李慧詩班的李思穎、幸獲「外卡」的「香港飛人」刁俊稀、公路賽單車手劉允佑，還有拼盡的賽艇手趙顯臻，和「鄧謝配」（餘不盡錄），甚至奪得兩面銅牌的何詩蓓，均予人真正樂在運動其中，只與自己比較，也懂感謝港人支持，發言處事成熟，實在振奮人心。

香港運動員值得尊重，需要恆常鼓勵及支持，若渴求成功奪魁，沒有背景支持便得倚仗總會及政府資助，以及公平的選拔制度，但無一不靠血汗砥礪，而人生真正的比賽，往往在跌倒那一刻才開始，取態若何，人生賽道怎樣堅持或轉舵，如何面對吹捧或攻訐，也許旁觀者如我們，仍可保持純粹，學習鬥智鬥技，勇於承擔——那些天意及內心小鬼，才是穩健成長、創造佳績的要素。







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