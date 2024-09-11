香港管弦樂團：候任音樂總監Tarmo Peltokoski夥同小提琴新星Daniel Lozakovich，帶來煥發青春風暴氣息！

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一場風暴「摩羯」，差點讓另一場「青春風暴」退場，說的是Hong Kong Phil（香港管弦樂團）上周新季度開鑼。24 歲的指揮（候任港樂藝術總監）Tarmo Peltokoski 夥同23歲的國際著名小提琴新星Daniel Lozakovich，演奏Sibelius（1865-1967）唯一的Violin Concerto。聽過Heifetz Living Stereo的靚錄音版本，與Neveu 剛柔並重的演繹，更加想聽聽年輕的詮釋。節目原定周四晚（5日），因颱風最終改成周五（6日）下午4點，剛好趕及，但現場只餘約六成觀眾，無損雅興，或只辛苦了一日連演兩場的港樂。

最近興起，不斷在唱片櫃重拾一堆小提琴演奏唱片——Kogan、Elman、Francescatti、Kreisler、Varga、Taschner等，當然包括上文提及的Heifetz，還有Zurich電台最近出版的Marty演奏錄音，這些滄海遺珠的曼妙琴音，足以抗衡各種下行。

為甚麼對Sibelius Violin Concerto情有獨鍾？這首D小調對Sibelius來說，甚有自況味道。寫這首協奏曲之時，他早已因浪漫派晚期風格成名，擅寫芬蘭民俗，與自然美景，卻染上酒癮，兼遭逢財困，恰似當時被沙俄管治壓迫的芬蘭，他這位「愛國之聲」，心靈也極需解放，同時育成自己對「小提琴演奏家」的自我投射。

這首曲來到23歲的Daniel Lozakovich手上，獨奏部分，在第一樂章時無比清晰，略帶柔和，像年輕的探索與拷問，甚具華采；終樂章扣人心弦，亦彰顯小提琴獨奏的難度，但聽Daniel游刃有餘，卻沒有炫技的味道，身邊的artist說他奏出意境；跟演奏會後買入的新唱片一樣，與鋼琴家Pletnev的「爺孫組合」，跟Kreisler與Rachmaninov的傳奇錄音致敬，感受其謙遜氣度，故此可不要被他一頭蓬鬆的髮絲騙倒。

24 歲的指揮（候任港樂藝術總監）Tarmo Peltokoski 亦不可小覷，菲律賓與芬蘭的混血兒，本身是一位響噹噹的鋼琴家，也錄製出版過莫扎特交響曲唱片。他喜愛Wagner與Mahler，這兩位作曲家的樂章俱有濃烈悲天憫人的宗教意味，但換上Tarmo的年輕詮釋調度，他愛創新與即興（見他現場的肢體如做口形），替樂章帶來電影感，現場見證他指揮Bruckner No.9便明白，這首今年200歲冥壽的作曲家臨終前獻給上帝之作，足有一小時長，但沒有悶場，夾雜著猶豫、質詢、妥協，在Tarmo棒下，激昂有時，沉穩有時，來回地獄又折返人間，儼如星球大戰，震憾非常，吾不欲它完結之。







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