《武替道》：見證龍虎武師的辛酸史，向港產動作片致敬

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特技演員，正如2021年紀錄片《龍虎武師》闡述，可以做替身、特技、龍套等，負責動作片中最驚險搏命的工作，當中有些累積若干經驗後，便晉身武術/動作指導。

翻查一下，「龍虎武師」這個稱呼，原來最初來自粵劇戲班，表演翻跟頭、搖旗吶喊等高難度動作，增添看頭，到後來，將這些技藝帶進電影行業，成為特技演員，演變至香港電影中一種特殊工種，說起來，70、80年代第一代電影動作特技演員大部分便出自四大戲劇學校，包括于占元的中國戲劇學院、粉菊花的春秋戲劇學院、唐迪的東方戲劇學校，和馬承志的中華戲劇學校——這些特技演員，正如2021年紀錄片《龍虎武師》闡述，可以做替身、特技、龍套等，負責動作片中最驚險搏命的工作，當中有些累積若干經驗後，便晉身武術/動作指導。

最近，承接電影《武替道》炒熱，主角董瑋一段85年在台視晚會的高難度表演也在網上翻熱，一個鯉躍翻身輕如鴻毛，自信滿滿，讓人嘆為觀止。

自小便看董瑋在《戲班小子》、《自梳》（文藝戲）演出，這個在《龍爭虎鬥》被李小龍扑頭的小子在《武替道》的本色演出，富有說服力，卻誠如他本人強調是「動作設計」，但道出八、九十年代功夫演員的辛酸、對電影的貢獻外，也道出武術指導的興衰，熟悉這一篇電影歷史的，知道過去香港不同武術指導，各自發展出固定班底，即香港觀眾熟悉的：洪（洪金寶）家班、劉（家良）家班、成（龍）家班、袁（和平）家班等，這些班底，往往力求呈現最刺激、突破的動作畫面，鑄造了香港動作電影輝煌一頁，更曾幾何時，耀武海內，也輸出不少外國包括荷里活電影，把香港式特技和武術動作發揚光大。

《武替道》勝在以文戲為主，拍攝充滿80年代氣息，取景尖東，也懷舊，劉俊謙演呆呆的戇直青年，捕獲不少媽媽觀眾芳心，散場時聽到她們大呼小叫「好cute呀」，「不過打得唔係好勁」，有趣有趣；相比《九龍城寨》，伍允龍與劉俊謙在《武替道》中少了誇張動作，倒反映故事脈絡推進的角色人性，增加戲劇張力，「動作設計」果然不同「武術指導」——若能着墨更多動作設計的細節與Craftsmanship，可能讓觀眾更能明白箇中分野。

拼搏不是妄顧生命，相反，動之以情，靈活變通，反思過去的「攞命式」浮誇表演，重新審視工作安全及尊重生命，是《武替道》的核心刻劃，亦替香港人「隨機應變」，即「執生」補上一筆；同時，儼如已故著名電影學者 David Bordwell 曾言，香港電影「盡皆過火，盡是瘋狂」（ All too extravagant, too gratuitously wild），香港人精神，如電影，隨時可拼搏一場，務實地做多些有實際幫助的事，就如劉俊謙在電影中直言：「返工等放工？我想放工等第日再有工開呀」。







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