挑戰禁忌、蹈火重生！《破．地獄》：超渡自己，再來個不一樣的「舞照跳」

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這個11月，最能帶動話題的，除了Chanel在HKDI的時裝騷外，必定是電影《破•地獄》。罕有供電影拍攝的東華義莊，月前絕無僅有開放讓公眾參觀，認識香港早期殮葬歷史。此外，還有九龍殯儀館在重陽節辦Open Day，近距離了解習俗、化妝、挑選棺木等過程細節，好讓大眾消除疑慮恐懼。最近，剛巧修讀關於生死教育與臨終關懷的課程，除了補充輔導工作技能外，去年在海外購置福地，也在經歷過生離死別後，不妨從另一角度看生死。香港殯葬文化亦遠亦近，別具一格，但放在生死教育的一環，透過電影戲劇化處理，讓創作者與觀眾藉此釋懷，看來又適合不過。

「破地獄」實為道教一種喪禮法事，源於「目連救母」故事——目連見亡母在地獄受苦，藉著如來佛祖的幫助，用禪仗打破地獄門進入地獄，救出母親亡魂，以表孝道。後來則演變至一種法事習俗儀式，道士在靈堂地上，先放置沾滿生油的紙元寶、寫上先人名字的紙張，並以九塊瓦片圍住，燃點它後，道士們開始誦經、轉圈、將嘴中生油噴向火堆，用長劍擊碎一塊瓦片，然後道士們穿梭交錯繼續不停轉圈，猶如跳舞，直至擊碎所有瓦片。不知者路過，乍看或會覺是一場當代舞蹈，而有趣的是，昔日破地獄儀式只會用在死於意外（或）非命的先人喪禮上，後來「普及化」，迎合孝道與慰藉的功能。

《破•地獄》英文片名為《The Last Dance》，意指由這一場最後的「舞蹈」開始，衝破禁忌，由死談生，「度脫」無量眾——由許冠文與黃子華兩位喜劇泰斗擔綱，兩人受訪不斷提及曾合作《神算》（1992），多年後，面對當下社會環境，放下既定搞笑風格、節奏，夥拍令人刮目相看的朱栢康及衛詩雅，合演一套正劇，演繹個人困境、家庭傳統及社會價值觀之間的磨蹭、執着與轉化，配合導演陳茂賢（原來也是一名註冊催眠治療師）近年經歷親友離逝的感悟，以小觀大。

首次有香港電影主要於殯儀館和義莊取景，深入一般人覺得充滿禁忌的地方，不外闡釋著，渡死不如渡生，宗教道德、家庭倫理、重男輕女等這些社會禁忌，不必待至迫在眉睫的那一天那一剎，像某些「瞓棺材」活動推動積極感悟，適時適度反照自我身心意，無論面對嚴竣電影業、香港以至個人處境及情感桎梏，祈能破斧沉舟，蹈火重生，超渡自己，再來個不一樣的「舞照跳」。







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