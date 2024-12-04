從品酒到品茗：專訪香港移居台灣新鮮茶人，尋生活與自然的心靈連結

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剛出門在旅途上，多觀察身處的城市和那裡的人，偶然有些衝擊，帶來新想法，給生命灌注不一樣的領悟。移民不一樣，或許像尋找更適合自己的土壤、氣候、養分，期望結出更豐碩的心靈果實——對於在香港自2004年開始從事葡萄酒市場推廣的工作共16年的Yuki（盧宇琪），期間攻讀WSET Level 2 到 4的品酒文憑，工餘時兼任國際葡萄酒比賽的工作，在葡萄酒世界浸淫馳騁，也在生命的無涯歷程中轉攸。直至2021年移居台灣最北之地的北海岸，機緣巧合下，開始追尋茶韻既複雜又純粹之味，成為「Sky & Earth 天地之間」聯合創辦人。辦茶席，遊茶園，閒時執筆撰寫品茗文章，今年年初更在TedxYouth套用新鮮人眼光分享她尋茶之道，藉著著這次機會，邀請她跟各位分享她與茶的故事——

Alex：是甚麼緣份或契機引領你走進茶的世界？

Yuki：「不是我選擇茶，而是茶選了我。」回想去台灣前一年，因壓力我突然爆發急性濕疹，皮膚像沙紙一樣，塊面乾到像女屍，晚晚痕醒；中醫建議我接觸大自然，於是我便參加了一個種田的共學小組，剛好其中一個同學的丈夫是茶藝師，我還記得她說，茶可以開啟我們的感知，便很好奇，開始跟他學習。

茶與酒其實很像，香氣、味道、觸感，都是由植物製成，連結風土，也受製作人的工藝影響 ，好的茶和酒，是結合「天地人」的藝術品，令我著迷。

而且，茶與酒除了五感體驗，還加上有趣的體感。

之後到台灣，我跟老師學習茶道，更發現泡茶能讓我們靜下心來，修心養性⋯⋯

Alex：茶世界浩瀚無垠，除了茶評師專業資格或茶藝師課程，與品酒可以考取國際證書略有不同，一路走來，你是如何拿捏及平衡？

Yuki：可能因為在研究葡萄酒的路上考過很多試，自己品酒有時不自覺會傾向大腦分析。課程和考試有框架，能系統化地讓學生去了解一個領域的知識，令大家有一個基礎，是好的。但去到某個階段，我想將這些放開，因為領略美，其實更要用心去感受。

當初我學茶是想讓自己可以更直覺的去品茶，更純粹的去感受茶，讓茶進入體內與其連結，同時也與大自然連結。

為此我沒有去考取專業資格。但這不代表我沒有去了解茶的知識，因為我也會看書、參加製茶班、也會去拜訪台灣不同的製茶師...

我是想更自由的去學習，並嘗試由面前那杯茶的本質出發。避免塞一堆知識入自己的腦袋內，再硬套在茶身上，好像這杯茶是紅茶，他就一定怎樣怎樣，要知道其實每款茶的風土和工藝都不同。這取向某程度上是想減少自己對事物的定見。

最重要的是，我希望泡茶是開心快樂的，而不是充滿壓力的。

Alex：創立「Sky & Earth 天地之間」的目的及初心是？

Yuki：我和先生在香港都是打工仔，但當時投資移民台灣需要做生意，搲爆頭也想不到做甚麼好；適逢那時我開始「被茶迷感」，便叮一聲以此作生意項目。

我的身心得到治癒，茶實在幫助不少。我們的理念是「深信大自然具有強大的治癒力量，而植物作為大自然重要的一分子，在天與地之間存在，每天都拼命地想將那一方水土展現。」大自然是神的創造，茶葉是可以療癒身心的。我們盡量採購和推廣有機和野放茶，茶園管理越順應自然越好，對土地要友善。

而且我也想藉著茶席體驗來讓更多人能感受美，或者，僅僅一個放鬆的時刻，也能給在都市拼命生活的人找到喘息的空間。

Alex：在習茶途上，有甚麼挑戰或難忘片段？

Yuki：其中一個挑戰是克服自己的心性，我是一個很「心急」的人，而且，容易被分散注意力，心很浮躁，但學茶是需要心靜心定的，一個動作完成，再開始另一個動作，不會手忙腳亂。學茶後，我真的「定」了不少。

在這段旅程中，我遇到不少茶人，不論是茶藝師、茶農，還是製茶師，因為茶，我們的生命連結起來。例如：我跟台灣的泡茶老師，相處短短三年而已，但我們一班同學陪伴了他人生的最後的日子，帶著病的他還在教導我們，在茶道的路上，對我啟發很深遠。

另外，我也遇到幾位用靈魂來做茶的製茶師，看見他們把全副生命傾注在製茶上，令人十分感動。

我也曾經品嚐過一款令人非常難忘的茶，讓我喝到眼眶都紅了，在那杯茶中我感受到與天地之間的同在、融合。原來那是由一棵二百多年的茶樹製成的！這體驗令我想起一位茶農說過的話：「三百年的茶樹，人們怎麼去品評？你說好喝不好喝? 沒有這回事⋯⋯三百年，這麼多人來來去去，茶樹卻一直都在；與其品評這款茶，倒不如說，可以了，作為愛茶的人，能遇上就可以了。」品茶的時候，面對大自然和創造，懷有的應該是敬畏之心吧？

Alex：在台灣學茶跟香港有甚麼不同？例如，台灣茶人給你的經驗及感覺是？

Yuki：兩個地方的茶老師和學派都很多元，但在香港學茶會較多接觸中國茶類，例如普洱、岩茶、鳯凰單欉等。而在台灣學茶則主要接觸來自不同地區的台灣茶。

台灣有些茶人會很著重茶席美學和儀式感，另一些則非常重視泡茶技巧，也有以茶襌為主的。近年有一些重視大自然的茶人，會欣賞野放茶，重視體感和向內尋索，但還算是少數。







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