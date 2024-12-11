藤田真央鋼琴演奏會：以耳朵感受「溫暖快樂天才」指尖流淌的如詩深邃琴音

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剛從芬蘭赫爾辛基及巴黎回港，幸有樂友早早買票，得以結伴欣賞到日本鋼琴家藤田真央（Mao Fujita）在港大李兆基會議中心大會堂的演奏會。吸引我的，先是樂友說這裏的acoustics與別不同，調侃「你看看有否（蔡琴）『是誰』的感覺」？印象中，李兆基會議中心大會堂建成開幕時，潘迪華便率先在這裏辦音樂會，樂友說她當年也有列席，我卻錯過了。飲恨多年後，終於有緣遇上，並意外延續我剛在赫爾辛基 Rock Church 聽到曼妙音效的興奮。加上這個由地下水庫改建而成的港大靚聲會堂，同樣由設計紐約Lincoln Center Alice Tully Hall的Jaffe Holden音響公司主掌，猶如「盒中盒」，用上專業音響設備，配以光鮮厚實的木材、舒適寬敞的座位，比起中環大會堂、文化中心音樂廳等，身處其中，多了一種安寧的感覺——尋找傳達好聲音的香港建築，或許真的始於中年。

這可是另一課題，擇日再表。當然，吸引我的，還有網民稱誦為「溫暖快樂天才」、今年25歲的藤田真央，聽過網上他19歲時演奏的Liszt第二號匈牙利狂想曲，炫技之上，亦有品味；還有改篇自小說的日本電影《蜜蜂與遠雷 》，當中天才神秘鋼琴家風間塵，其背後彈奏的琴音，便是出自藤田真央的一雙巧手——加上看過今年他眾多演奏會照片中，一幀幀在紐約Carnegie Hall得到standing ovation的視覺印象，愈發對他萌生好奇。

再細數他的CV，年紀輕輕，亮麗非常——畢業於東京音樂大學前，早早便蟬聯多個大獎，包括17歲時獲得濱松國際鋼琴大賽首獎、18歲摘下哈絲姬兒國際鋼琴大賽的首獎、觀眾獎、現代大獎及最受喜愛獎、20歲贏得柴科夫斯基國際鋼琴大賽亞軍；然後，22歲與Sony簽約發行首張專輯《莫札特全本鋼琴奏鳴曲》便拿下德國的Opus Klassik Award，再於2022年的瑞士琉森音樂節 開幕音樂會演奏鋼琴協奏曲，真正踏上國際出類拔萃少年鋼琴家之路。

但當天觀乎藤田真央出場時帶點溫暖靦腆、發自內心孩子般的笑容，但又秒速進入狀態，帶著平常心，指縫間漏出詩般深邃的琴音，簡練精緻的蕭邦24首前奏曲在他的演繹下，有一種青春的躁動與未成年的沉鬱，猶像少年維特的煩惱，既有爆發如洪的生命力，也在數首緩慢的曲子中，彈得比慣常版本快了那麼一丁點，但聽起來並沒有違和感，倒有種串連，彷彿預示著成年人的哀傷，可惜獨奏就這麼30多分鐘便完結，當得知他在緊接香港後，隨即奔赴台灣演奏Scriabin 《24首前奏曲，作品11 》，不免恨得我牙癢癢。







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