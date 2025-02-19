從日常散步看字體設計！專訪前雜誌人Rhonda：散策不忘觀察城中新事舊物

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不時碰上昔日紙媒行家朋友，笑談種種人與事，也不免說起工作流程細節，多不刻板，反而處處見跳脫，當時只道是尋常，如今回看，工種或漸已式微，但快樂魔鬼真箇盡在細節中，例如在做中文雜誌與Bilingual的Inflight magazine，與designer討論排版，用甚麼字體，爭論有腳無腳字，與Art Director做幾十個封面，然後排陣，再逐個審批，比挑選佳麗更嚴苛；這些形成Branding的Visual identity，一旦入了腦，帶回生活，偶然勾起某種連繫。路過成長的何文田，大廈外牆那些字體，似曾相識，縱使人面桃花，它們提醒着我們，「時尚」未曾離開過身邊，更孕育成一種情懷。

轉戰時裝品牌、國際拍賣行、Art Basel與藝術基金，到現任慈善基金企業傳訊的前雜誌人Rhonda，三年前與她談過「散步」後（見文章https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/hktreasure/42456）欲罷不能，請求她細說從頭，分享她的散策Visual diary，不忘觀察城中新事舊物，從「字體」看大體。

A（Alex）| R （Rhonda）

A：你在何時開始注意「字體」？

R：好問題，我真是沒想過。但如果要追本溯源，應該是DYMO帶和打字機。小時候曾經腦袋閃過一個念頭，不明為何DYMO與打字機字體這麼單一？

後來，大學時候老師們教錯別字，叮囑我們將來如果想做編輯，必須要留意「字粒字」，因為不同字粒有時會製造很多異體字云云⋯⋯⋯於是，我又想，中文字真是深奧，讓字體呈現這麼多變化。

長大後因工作需要，常常被雜誌社的美術設計洗腦，和我議論用不同字體對於表達文章主旨的重要；他們有時候甚至堅持不作任何平面設計，只是玩font就足夠。我瞧瞧那些設計，又確實覺得十分有型！原來只是玩字體，就可以表達到無窮無盡的概念。

還有，同樣是在做雜誌的時候，發現英文字體的線條，有時候確實比複雜的中文字體容易玩。那時候，我們的法國雜誌社喜歡用中英文雙語大標題，把英文的線條融合方塊型的中文字體真的要絞盡腦汁。幸好我遇上有堅持有抱負的美術總監和設計師，看他們如何深耕細作真讓我獲益不少。曾幾何時，原來有型人喜歡用Helvetica，不愛有腳字如Times New Romans or 楷書。但現在又好像有回歸的趨勢，可見字體真的在反映時代。看看Muji、IKEA、Apple如何用簡單直接的字體來體現品牌本身的經營理念⋯⋯耳濡目染之下，相信就是這樣，一直對字體有濃厚興趣，字體是可以說故仔的，而觀察字體與建築物本身的關係，能夠牽引豐富的想像空間。

A：看看這些日常散步snap shots，為甚麼選這些字體？

R：真話要說兩次，我才沒真正想過呢！有部分反映某個年代，香港政府喜歡用的字體；有一些則反映了某些傳統企業對自己寶號的Perception同埋願景；另外有一些，完全反映當事人對名字和名字背後人物的印象。其實我拍下來的，原來很多都是有年代感的字體！我想是因為，當時沒有公司專注發明字體，所以每一個字體都好有性格！？有一些甚至是中英文書法變成寶號或者大廈招牌。

A：你多在哪處「發現」這些奇趣別緻的字體？

R：坦白說，何時何地都有可能！但在街上的話，一般都是路牌、住宅或商廈大廈、老店，或者一些別具型格的建築物。不過現代型格建築物上的字體，一般都很容易在網上找到同類型，可能因為物以罕為貴，舊的字體原來往往比較吸引我，真的，沒被問到，也沒朝過這方向想。

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