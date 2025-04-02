悼「詞聖」盧國沾：遺下三千多首詞作，解構人生變幻與光輝

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執筆之時，盧國沾已離開了十多天，追悼文章不絕如縷，聽劉銳紹在YouTube憶說他倆的交往，足證他的情操，以及在香港樂壇的地位，縱然低調，自2016年7月於紅館舉行一連兩場的《盧國沾作品演唱會》後鮮作公開露面，卻佔香港粵語歌詞版圖不可或缺的一塊，勾起不少走過那個騰飛年代的香港人憶苦思甜。

除了後來填詞人的身分，盧國沾先在TVB的官方周刊《香港電視》當了七年記者，然後在無綫擔任主持推廣部的宣傳工作、監製綜合節目 《K-100》。不久，盧成為「佳視六君子」之一過檔佳視，但佳視經營失敗倒閉，對他造成衝擊，感嘆少了圈中人找他填詞，便轉戰廣告，也不順，回流出掌麗的電視宣傳部，待至轉由邱德根主政，換名亞視，又不是味兒，於是離開電視圈，一邊繼續填詞，另一邊開設經營食材貿易行「泰極」，和承辦廣告、印刷、包裝等業務的「盧沾」兩間公司，再發展至震剛影音有限公司及坤林出版社有限公司，後者出版袋裝書，有他自己的著作，也替岑逸飛和蕭笙等作者出書，接着還有一間與朋友合資的歌林機構（香港）有限公司——加拿大舊書藏家朋友傳來舊書《歌詞的背後》（1988）正是出自歌林。

《歌詞的背後》於2016年再版，比初版略作增刪，可視為盧國沾較既完整，也真誠的創作談，從醞釀、構思、修改到定稿的創作過程，論及的歌詞達一百首，雖只及他共三千多首歌詞作的三十份一，但他剖白作品背後的精神脈絡，包括《小李飛刀》、《大地恩情》、《願君心記取》、《情若無花不結果》等膾炙人口的廣東歌詞作，值得細讀嘴嚼，那些曾經風風火火的武俠、家國及人生哲理等題材。

除了著書，盧國沾一如其他作者，也寫報紙雜誌專欄，例如在《好時代》便寫過：「《小李飛刀》的歌詞，是一個老『青年』面臨三十大關時，對人生問題的胡思亂想，而把個人的心態，把人生的初步看法，寫在詞裡。」盧國沾也曾開辦經理人公司，當過羅嘉良和郭晉安的經理人，鬧翻過，也已冰釋前嫌，才有了2016年演唱會中羅嘉良喊「謝謝恩師」的畫面，讓人不免感嘆世事滄桑變，也銘記薰妮感恩他的提攜，替她填過不少佳作，除了街知巷聞的《每當變幻時》，我重聽了多遍《當年十四歲（夢）》，還有《孩子，不要難過》，字裏行間藏着不少成長哲思，百聽不厭。

對新世代而言，盧國沾的歌詞，有時候可能傾向說教，夫子自道，典故多，不夠貼地，或未能欣賞那些儒雅詞風；弄懂了，自然成為「一半樂事」其中一些；而「一半令人流淚」的舊事，或許來自錯過、散佚，還有修補不了的遺憾，到每當見夕陽，便知時光去，這種中年後才通曉的情感，回頭看，石頭他朝成翡翠，是一種原則，經過積累、沉澱、昇華，彷彿是盧國沾筆下，或心頭，對理想的堅持。







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