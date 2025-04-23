展覽「徐冰在香港：英文方塊字書法」：糅合中國傳統文化與當代藝術，思考中西文化熔爐下的藝術底蘊

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早前聽到身邊有人咆哮：「不懂欣賞徐冰那些方塊字！」效果雖未至王晶出文求姜濤滾出娛樂圈那麼強烈，但除了拜讀過他著作《我的真文字》（隨筆較好看）外，去年徐冰獲委任爲香港「文化推廣大使」，先到訪MOA，辦了一場講座，回顧他這些年來的創作，繼續當他自己說的「交代材料體」，其來有自，有Substance，亦是Resolved，所以有份量，若有「治學」，徐冰活脫就是憑藉創作來「治藝」，見於最近首個委約藝術項目展覽「徐冰在香港：英文方塊字書法」——而這個治，也只限於個人創作，唯評論社會性議題，有時候讓人躊躇尷尬，還有最近一系列短片宣傳欠缺新意，略感可惜。

徐冰跟多元面貌的香港差不多，都擅長糅合中國傳統文化與當代藝術，突破文化界限，發展出一些特別的東西，更甚者，不東不西，卻充滿奇趣，正如香港人說話不時中英夾雜，或像新加坡人的一口Singlish，都是文化混雜下的產物。徐冰將中英文結合，透過英文方塊字書法，背後承載着的是一套怎樣的思考角度？

徐冰作品於各地大型博物館和國際展覽多次展出，外遊偶然會碰見；他自1993年起創作的「英文方塊字」聞名中外，字體貌似中文，實為英文，徐冰愈寫愈多，更裝裱在不同載體上，演化成的多元解讀，例如很長的宣紙卷軸，monumental得來，引發思考，諸如傳統的枷鎖，與當代如何溝通，激發對語言和文化的新構想，往往是藝術尚待開發的疆域。

徐冰這種「英文方塊字」，輔以首度在港亮相的「英文方塊字書法教室」，將展廳轉化成教室，融合中西文化的書寫系統，與香港多元面貌不謀而合。在多元外貌下，更需探討的也許是，多元的意義與徵要，植根並培育文化底蘊的是什麼？徐冰意欲改變所謂固有的思維模式，大眾認知規限在哪？討論藝術教育及創作，反映社會現實之餘，若不為奇特，更顯獨特。

徐冰在香港：英文方塊字書法

日期：即日至2025年7月30日

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館







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