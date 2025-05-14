法國五月｜和居港法藉插畫家Christine Cappio的一場速寫香港對談：「如此美好的城市，怎能不提筆描繪？」

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又到「法國五月」，自放下那些年學過的法文，還有在報刊工作時的Special Features，仍舊忘不掉一趟又一趟旅法回憶，再看看Le French May這些年來的節目，建立文化藝術橋樑不遺餘力，至於居港的法國人呢？認識過的法國酒莊莊主、時裝品牌要員都很Posh，到四年前認識來自法國里昂的Christine Cappio，那時候她剛開始學習水墨畫，愈學愈認真，到近月看見她在香港四處Sketch，一如既往接地氣，就找她分享一下眼中與筆下的香港。

Christine Cappio 有個中文名，喚張雪婷，能說一口流利廣東話，與來自香港的先生早年在法國巴黎留學時結識，畢業後在1986年6月隨他回港發展、結婚，至今居港39年，先生後來成為大學校長，她則成為一位插畫家，曾推出《鬼妹港街市》，《鬼妹港故事》與《鬼妹港抗疫》，也就邀請Christine來個關於速寫香港的對談——

Alex：你從甚麼時候以及如何開始速寫？

Christine：兩年前，我開始參與戶外寫生，當時加入了「香港城市速寫家 @urbansketchershk 」的 分支「灣仔速寫團 @wanchaifastsketchers」——FAST 代表「快速」與「簡約」。發起人是一群鍾情速寫的狂熱分子，喜歡在工作間隙抽空畫畫。每個周三中午，他們會在灣仔一帶聚會寫生。每個周二，他們會先在 Instagram 帳號上公布翌日的寫生地點，方便大家知道該去那裡。

Christine：若非灣仔速寫團，我永遠不會發現這個隱藏在希慎廣場四樓的室內滑板場。費了些功夫才找到場地，卻驚喜於銅鑼灣心臟地帶這片新舊建築交錯的遊樂空間，有種超現實的魔幻感。本想描繪街道俯瞰景觀，最終選擇記錄場所的生命力：午休時分在彩繪天棚下嬉戲的少年，以及從鋼筋叢林縫隙掙扎生長的樹木。

Alex：在速寫過程中，最大的收穫與挑戰是甚麼？

Christine：收穫一定是發現香港！透過速寫，我有機會更貼近這座城市的文化、地景與人物。

城市速寫是探索與發現的過程。儘管我在香港生活了近40年，仍不斷遇見充滿新鮮感的角落。這種創作形式帶我走進從未駐足、甚至不曾留意的場景。當你面對一棟建築、一家店鋪、一條街道或餐廳靜坐90分鐘時，便能以全新視角觀察「尋常事物」。舉些有趣的寫生案例：三盤街垃圾站旁的回收舖、銅鑼灣利順大廈的購物廊（穿過唐樓的巷弄）、西環電車廠、「鬼屋」南固臺、慶祝在港50週年的麥當勞等等。

城市速寫是記錄都市紋理的方式。香港有太多我想描繪的角落——無論是即將消逝或轉變的街市文化、老建築、竹棚架、傳統店鋪、招牌（如當鋪的蝙蝠形標誌），抑或被忽略的細微之美，我都想用畫筆留存。

至於挑戰，就是在有限時間內快速解構場景，用鋼筆與水彩捕捉神髓。餐廳氛圍、食物與食客都是絕佳題材，但某些場所無法久留。在熙攘街道寫生時，卡車可能突然擋住你的視線。

Christine：首度走進1950年代末建的利順大廈，其貫通禮頓道的購物廊陰暗狹長：五金行、紋身店、坐滿建築工人的茶餐廳，摩托車停靠兩側，恍如里昂老城Traboules（密道）。我畫了入口處對着圍欄管理處的小食店，並貼上店主送的貓臉貼紙點綴畫面。

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