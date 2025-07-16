書展2025選讀：《潮濕的記憶》——林方偉研究劉以鬯南洋作品的浩瀚工程

加入最愛專欄 收藏文章

南洋風情除了喇沙、肉骨茶、蔡瀾的家鄉，從來混雜如香港，憑藉這點，與「雙城研究」，勾起新加坡資深文化記者、作家林方偉跟公司請假，發掘研究已故作家劉以鬯（1918-2018）旅居新加坡時期（1952-1957）作品的興趣，並結集成由香港「本事」七月出版的《潮濕的記憶》，在新加坡忙完《城巿閱讀節》後，便來香港出席書展談他這本新書。

劉以鬯南洋歲月是他文學生涯中獨特而鮮為人知的一章。1952年，他在香港失戀之際，應好友劉益之之邀，南來星洲創辦《益世報》。在新加坡期間，他為謀生大量創作通俗小說，日寫數千字，以筆名如葛里哥、令狐玲等發表偵探、言情等類型文學，也曾出版三本小說《第二春》、《龍女》和《雪晴》，展現驚人產量，但要整齊收集，比劉氏自己選編的《熱帶風雨》更整全，林方偉確實花上不少功夫。至於劉氏這些「賣文」經歷是否後來成為《酒徒》中作家困境的現實藍本，抑或娛樂自己，則有待讀者慧眼論證。

林方偉：「儘管為市場寫作謀生，劉以鬯仍嘗試現代主義技巧，如不少短篇以意識流手法描寫南洋華人，與其他族裔的漂泊感。新加坡的多元移民社會和熱帶都市風貌，深化了他對邊緣人物的觀察。」

《潮濕的記憶》聚焦香港文學大師劉以鬯的生涯與跨域影響，林方偉跟我分享，他跟公司請假，做這項收集研究，挖掘和爬梳新加坡圖書館館藏的舊報刊《益世報》、《中興日報》、《南洋商報》、《星洲日報》和《星期六》等，並跟新加坡多位收藏家借閱小報、舊書刊，同時得到劉太太熱心相助，提供珍貴的剪報和手稿，讓《潮濕的記憶》這書最終收錄137篇南洋短篇著作，並分為小說、詩歌與雜文、評論三大類，作為研究劉氏創作生涯史料十分全面。林方偉不下數次跟劉太太見面聯絡：「劉以鬯身後作品仍繼續出版流傳，背後實在有劉太太不少功勞。」

林方偉完成艱巨的補遺工作，旨在精化他的「雙城研究」，探討劉以鬯作品在新加坡與香港的互動互補進程，有時候，妙趣在於，從一篇剪報《李太白捉月》，連繫《酒徒》的浮想、《雪晴》背後的故事，或《膠園記事》與後來《打錯了》的巧妙關係。請他選取他喜愛的劉氏作品，他很快便挑了《珊珊和工頭老張的戀愛》（1951，收錄於《天堂與地獄》）、《黄先生與黃太太》（1953）、《酒徒》（長篇，1962）、《動亂》（1968），《對倒》（1972），與我感驚喜、劉氏少有觸及LGBT主題的《黑痣》（1970）。

《黑痣》的碎片式描寫，讀來彷如一篇希治閣心理小說，它講述一位女子因另一位女子臉上的黑痣而產生好感幻念，穿插一而再的相遇，撲朔游離之間，闡述關係中的虛妄。劉以鬯透過細緻的心理描寫，探討佔有慾與朦朧的偏執。黑痣作為一個象徵，轉移不定，既代表主角某種懸念追求，也隱喻人性中無法擺脫的陰暗面。小說風格冷峻，充滿存在主義符號，深刻挖掘人類潛意識中的浮苔。

劉以鬯經歷過上海、香港、新加坡的在地生活，早期參考過三十年代新感覺派的穆時英，受其影響寫百姓草莽生活，與畸型社會發展型態下的對比，或不平等現象，後來將之延續從日常細節或歷史片段中提煉情感，文字兼具新聞的準確與文學的詩意。他關注都市變遷、移民史和庶民生活，著迷於「即將消失的風景」，文字細讀下，往往充滿電影感，對此林方偉亦表同意。走筆至此，忽想找1948年改編自劉氏首本小說《失去的愛情》的電影來看看。

林方偉長年深耕文學、藝術與影視領域，以細膩觀察兼富溫度的書寫記錄本土及華文文化圈的人與事，也涵蓋文學、電影（《3688/想入飛飛》、戲劇與城市記憶，他的短篇小說《死人街三輪車上的小姐》獲頒2017年金筆獎，透過描劃1950年代「死人街」（Sago Lane)的氣息，側寫一代風塵女子的故事；到他筆下編纂的劉以鬯南洋作品，以現代主義手法，打破傳統因果邏輯，凸顯都市人的孤獨與荒誕處境，透視隔閡、誤解這些人際關係中的脆弱。劉氏作品語言冷峻精煉，結局開放，留白中引領讀者反思，以哲學維度深化劉氏「探索人類內心真實」的創作核心，也讓林方偉傾心，繼續當個文化記憶的保存者。

下頁有更多圖片







【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加