《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》：故土縈懷，大埔與古洞的歲月印記

家中若有新界親緣，如我已故姨丈便是大埔人，大抵會對大埔生出一份難以名狀的牽繫。我自幼聽長輩提及村屋錯落、田疇阡陌的景象，那些泛黃記憶，和曾經親睹過的景物，竟在腦海中拼湊成恍如昨日的圖景。

讀孔慧怡《大埔故事》時，總不禁思索：昔年新界是何模樣？村民如何抗英，又如何演變成移居英國的群體？二十世紀難民潮怎樣重塑這片土地？該書融匯歷史與個人記憶，以靈動筆觸書寫大埔百年滄桑。作者將天災戰禍、填海造地、教育傳承皆化作鮮活敘事，引領讀者探尋至今可觸可感的舊築遺風。

特別動容於作者坦言：「家在大埔」四字落筆時，已兩年餘未能踏足香港。羈旅英國的日子裡，雖居寬敞宅邸，內心卻始終認定彼處只是住址。這種空間與情感的悖離，恰印證了「此心安處是吾鄉」的深意。

憶及隨父遷居大埔的歲月。其父投身體育協會，在廣福道會所與青年談天說地，以桌球、康樂棋等設施導引少年遠離歧途。彼時大埔尚多農戶，孩子們體驗過魚塘漣漪、西洋菜田的翠色，甚至掌心感受初生雞蛋的溫軟。這般生活經驗，與城市孩童迥然不同。

儘管求學時期曾遠離，選擇定居地時卻始終未能擺脫大埔的磁場。其父在大埔四十餘年的耕耘，與沙田、上水原居民結為知己，以數十年付出打破原居民與外來者的界限。昔日新寶城酒樓由本地人創辦，從友人聚腳地發展成五層樓宇，正是這種融合的見證。

1970年代一則軼事尤見溫情：父親舊友移民多年後返港，僅憑「大埔孔祥河」五字投遞書信，竟順利送達。這般地域人情的緊密連結，今日恐難再現。

去年底夏思義（Patrick H. Hase）博士《香港的村落與墟鎮》意外熱銷，成為英文史書的奇蹟。夏博士1972年以政務官身份來港，側重鄉耆口述歷史，補文獻之不足，探勘香港如何從昔年聚落演為國際都會，滿腔熱忱讓人動容。

書評留待各位慢讀，但看他論及古洞這片錯落山丘之地，十九世紀起無地者漸遷入開墾谷地旱田。1905年時，古洞村僅有客家聚居，14間房屋分屬四姓八戶。古洞村最早約建於1800年，1819年《嘉慶新安縣志》已有記載，到如今遷拆，歷史難免迎來另一番淹沒，更值得考究。

大埔與古洞的故事，不僅是地域變遷，更是香港脈動的縮影。在城市化洪流中，這些記憶載體提醒我們：無論腳步多遠，心靈深處總有故土縈懷。







