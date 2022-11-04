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2020年2月20日，英國新版的20英鎊紙鈔正式發行。新鈔正面仍然是伊麗莎白女王二世肖像，鈔票背面上的人選則由公眾投票以及英國貨幣人物諮詢委員會共同決定。英國國寶級藝術大師、印象派先驅威廉‧透納（William Turner 1775 - 1851）最終從 5 名候選人中脫穎而出，取代了舊版的經濟學之父亞當．史密斯，開啟了英國首度以藝術家為英鎊紙幣主題圖像的歷史。

整張紙幣背面可謂精選了大師一生中最主要的元素：正中是1799 年透納24歲時的自畫像；背景是透納1838 年的油畫《無畏號戰艦》（The Fighting Temeraire），這幅畫被公認為是大師一生中最重要的作品 。自畫像上Turner 的簽名來自他遺囑上的簽署，這份遺囑是大師拒絕畫廊的大批收購，而決定將他的大部分畫作遺贈給國家的重要文件。位於簽名下方的句子：Light is therefore colour -「光就是色彩」，為透納在 1818 年的一次演講中所援引，這正是被譽為「光之畫家」的透納藝術特色的真切詮釋。

新版紙幣的藍色透明窗口內是海濱小鎮馬蓋特（Margate）的兩處著名地標。建築物是2011年落成 的「透納當代美術館」，以紀念大師與這座小鎮間的密切聯繫。黃色箔紙圖形取自馬蓋特港的燈塔。

透納的後半生與馬蓋特結下了不解之緣。從17歲到70歲，透納的足跡遍布英倫三島和歐洲，長年的遊歷、觀察、寫生，透納練就了洞察自然物象微妙變化的敏銳眼界，也促成了他由早期比較傳統的畫法，到後來形成將水彩畫的技法運用到油畫創作中來，以表現光線、霧靄、風雨、雷電等大自然基本力量為特色的藝術風格。

出生於泰晤士河邊的透納，骨子里有一種游吟詩人的氣質。這樣一位偉大的風景畫家，遊歷的腳步最後在馬蓋特停留了下來。這個英格蘭肯特郡東側的海邊小鎮上，有他視之為創作生命的大海，有清新的海邊空氣，有他喜歡的人，還有「歐洲最美麗的天空」—如果您也曾深深驚嘆於馬蓋特海上落日的輝煌，就會明白透納為何如此讚美馬蓋特的天空，那的確是至今為止見識過最激動人心的落日場面。

造物主還給馬蓋特留下了一個未解之謎。1835年，小鎮一隅的地下發現了一條蜿蜒通道狀的「貝殼石窟」，據推測建造於3000年前。石窟內所有通道和房間的牆壁和天花板共約2000平方尺的表面，由460萬個貝殼鑲嵌覆蓋而成。如此華麗的一個奇觀，卻找不到任何歷史記載，除了推測建造者可能是聖殿騎士之外，其他一切都還是懸念。

透納生命中最後一批作品，大部分是在馬蓋特期間完成的，海邊的風情，漁夫、水手和遊客……都成為他的畫題 。他經常乘船往返於倫敦-馬蓋特之間， 大多數時候他懸在船尾上，觀察海面上翻滾的波濤沸騰般的泡沫，太陽的光線和雲層的關係。某次航程中，透納於泰晤士河上目睹原本氣勢懾人的戰艦被拖去解體，悲壯之情油然而生。不久之後，新版20英鎊紙鈔上的不朽名畫就此誕生，作品中燦爛的落日，不難看出是受到馬蓋特夕陽的啟發。 2005年由BBC發起的公眾投票中，《無畏號戰艦》獲選為最受國人喜愛的作品，現藏於國家美術館。

透納憑藉他的感性、靈性和激情，加上技法的不斷升華，無可置疑地確立了其在西方藝術史上最傑出的風景畫家的崇高地位。







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