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每到夏至前後，太陽垂直照射在坐落於北回歸線地帶的「和」美術館上，透過穹頂玻璃天窗照進中庭的自然光，點亮了「和」美術館整座建築的靈魂——雙螺旋樓梯，並為其打上一圈圈漩渦狀的光環。隨著時間推移，太陽方位隨之變化，光線在整棟建築物的空間如時光漫步，令「和美術館」的一年四季，每個角落都有屬於自己的高光時刻。安藤忠雄在嶺南的這一方水土上與大自然規律不謀而合，聯手華夏傳統的節氣智慧而製造了這一神奇的「光合作用」。

這是安藤忠雄建築生涯中設計的第89座美術館，在至今方興未艾的美術館建設浪潮中，安藤忠雄是世界上設計美術館、博物館最多的佼佼者。2020年10月，在建築迷們的漫長等待中，嶺南文化重地，自古以來的魚米之鄉——廣東順德，崛起了一座融入光、水、風等自然元素，具有高質感空間和意境的美術館。「和」，既是創建該美術館的廣東最著名家族企業的姓氏諧音，更是寓意祥和、安泰，同時也蘊含藝術與空间融合的意念，而這些含意同時也傳遞出了「和美術館」的空間與設計構想。

雖然同樣是以「清水混凝土」作為藝術語言的極簡風格，但是這一次安藤忠雄無論是在建築物的外觀和內在空間結構上都有了不同凡響的突破，尤其是中庭貫穿地面到穹頂的巨型雙螺旋樓梯設計，更是超乎了所有人的想像。一般建築物中並不引人關注的樓梯，在和美術館成為絕對的主角，無論你是站在底部仰望，還是在雙螺旋樓梯的頂部俯視，給人的視覺衝擊同樣震撼。這一非凡的設計，讓整個建築物的空間變得輕盈而有趣，並使得和美術館能以獨一無二的形態存在。

深諳「天圓地方」哲學思想的安藤，再次把這一概念完美地在和美術館演繹。整棟建築物主體外觀呈現為交疊的四層圓柱體，非同心圓如水波紋般逐層產生偏移並向外延展，穩重之中又不乏飄逸和律動感，在視覺上產生由內到外、由建築到城市緩緩擴散的效果。環繞全館的弧形清水混凝土隔牆，夾岸花園內意趣精妙的花木，池塘裏倒映的建築物和藝術品......，令人陶醉在仿如嶺南水邊涼亭的詩意中。

和美術館整體「漂浮」在一片水域之上，與建築物相呼應的水池，不僅作為緩和高溫的親水裝置，更與風產生聯動效應。美國當代藝術家洛克西．潘（Roxy Paine）借和美術館的「風」和「水」，在亞洲第一次展出大型裝置「樹狀體」系列的作品之一「Ballast」，其「在水一方」的高清倒影在水面微波中蕩漾，更增添了一種和美的東方禪意。這片水域，既是建築的留白，也是城市的留白，更是生活的留白。「少即是多」，盡在不言中......

在和美術館視野極佳的天台上，陳放著一顆巨大的青蘋果藝術裝置。天地之間一青蘋，是安藤先生近年對生命的全新感悟，也是「安藤式」藝術成就的註解。作為世界建築設計頂峰上的代表性人物之一，即使已逾 80 高齡，仍然將自己視作一顆青澀的蘋果，以學習的姿態持續成長，挑戰更多的可能性。

可以期許，和美術館必將與藝術共同激發出令人振奮的思想，如安藤先生所願，「成為嶺南地區所有藝術、風俗、氣候、景觀及文明裏最有活力的中心點。」







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