伊豆半島藝術花園 ACAO FOREST長出的「咖啡樹」！負建築大師隈研吾：讓建築消失，不成為大自然的負擔！

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擁有沿著整個城市邊緣的優美多樣海岸線與豐沛溫泉，靜岡縣熱海市以其得天獨厚的自然地貌，被稱為伊豆半島的玄關。在一座俯瞰相模灣的小山上，有一片最接近海岸的大地藝術花園 ACAO FOREST，她以波光粼粼的蔚藍大海和天空為背景，廣闊的丘陵地區由玫瑰和球根植物、時令花卉、香草等13 個獨特的主題庭園組成。在溫暖和煦的陽光與鮮花簇擁中眺望壯闊的太平洋，正是這片有著「熱海花之海洋」美譽，世界級的絕美海景玫瑰花園傾倒眾生之處。

園內縱有繁花萬千，位於最高處的一棵「樹」，才是眾人仰望的焦點。當您忘情於這一世外桃源之中，隨著海拔升高而漸入佳境，正有意一邊享受香醇咖啡，一邊欣賞眼前伊豆半島海天一色的無敵景緻時，這幢由日本「負建築」大師隈研吾親自打造，360度全透明的海景咖啡屋 COEDA HOUSE 恰到好處地出現了。COEDA HOUSE的命名立意，就是取「人們聚集在樹下」的意思。這棵「咖啡樹」生長於海拔150公尺的山巔之上，咖啡屋的主體支撐，是從中心地面一直堆疊至屋頂，共49層如同樹木主幹的梁柱設計，再漸漸延伸搭建出錯綜複雜，似乎是無定向生長的傘狀「樹冠」屋頂。整個結構共使用阿拉斯加扁柏1500根，地板采用非洲櫸木，整個室內散發出木材的清香。COEDA HOUSE 分明是通體透明的，卻偏偏又極富存在感，隈研吾最擅長的榫卯結構和「負建築」風格，在這一設計中達到爐火純青的境界。

大師級的建築師都有著濃厚的個人風采，他們永遠有著超越平庸的建築理想和意念，對人類與大自然的關係更是有著獨到的詮釋。2004年，隈研吾出版了《負ける建築》一書，就此「負建築」一詞引起了建築設計界的熱烈迴響。他認為進入 20 世紀以後，現代世界把建築高度奉為人類文明和商業發展的標竿，社會上不但有一種爭相建設摩天大廈的攀比氛圍，還追求要被眾生凝視，成為特立獨行的地標之好勝心態，隈研吾認為這些都忽略了建築存在的本質，因此他推崇以相對於「勝」的「負建築」理念，提倡「讓建築消失」。這一另闢蹊徑的建築理想令隈研吾的作品總能順應環境地貌而生，與大地相連且不成為大自然的負擔，散發出一種渾然天成的靈動禪意，同時也引領了一個發人深省的建築模式。

面朝大海，四時花開——佔盡天時地利的 COEDA HOUSE，在隈研吾的建築作品中無疑是一個「負建築」風格的高度概括及濃縮精華版。她「生長」在山巔之上，又仿彿漂浮在海天之間。傳統木造及其「千鳥」榫卯結構等元素，呈現了當代建築與日本文化的優美融合，沒有過多的矯揉裝飾，盡最大的可能營造出最簡潔的空間。四面可完全打開的玻璃牆，讓人覺得大自然從四面八方包圍過來，你可以在咖啡屋旁盪著鞦韆向大海和天空飛翔，也可以在網床上躺平仰望白雲藍天......。隈研吾相信，建築的意義並非在自然環境中標新立異，而是與美好的自然與地形地貌共生，呈現低調退隱於環境之後的弱姿態。

無論你去或者不去，隈研吾的咖啡屋就在那裡，遺世獨立，寂靜，歡喜。







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