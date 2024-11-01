藝術家陳作基：將香港多元文化和社會議題融入作品中，展現淡定從容的人生態度

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金秋十月，在香港文化中心一個名為「薈萃•豐盛」的畫展中，八位不同國籍和文化背景的藝術家以他們各自鮮明的個人風格，展示出對於城市生活和社會多樣化的觀察，以及把這些複雜情感訴諸藝術表達，與觀者視覺對話的熱情。八位藝術家之一的陳作基博士出生於香港，為美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士、碩士，香港中文大學電子系博士。他的故事不僅展示了其個人從專業人士到藝術家的成功轉型，同時也反映了香港藝術界的多樣性和活力，鼓勵更多人去追尋自己的藝術夢想。

陳博士曾任教於香港城市大學電子工程糸 ，為教授及博士生導師。陳教授並將其專業創新研究成果應用於相關行業，其創辦並任主席及CEO 的千里眼集團於 2001年成功上巿，是香港第一間將大學科研成果商業化的上市公司。似乎一切都是自然而然的事，2015年退任後的陳博士開始全身心投入油畫創作，其作品擅長以超現實，象徵及表現主義手法，將香港的多元文化、社會議題和個人感悟融入作品中，逐漸形成獨特的藝術風格。陳博士的作品曾經獲得多個國際獎項，並於2022年獲法國藝術學院頒授的Mondial Art Academia 騎士院士，以表揚其在視覺藝術方面的傑出成就。

在工程學術界及商界累積的豐富經歷，令陳博士對世界各地政經，文化及歷史有深刻的理解，這種背景更激發了藝術家的創作靈感。作品 Cage of Wealth 《財之牢》，便是結合了香港的城市景觀以及個人經歷來表達對社會和財富的思考。畫面中香港租金最昂貴的商業大廈IFC2， 是超級富豪們玩弄金錢遊戲的博弈之地。五色雲彩繚繞著的「財富之牢」裡面，富豪們賺取更多的金錢之後，則需要花費更多的精力和時間去管理他們的財富及由此帶來的煩惱，如此循環往復不能自拔，表面的風光背後，卻是失去自由、初心和快樂的人生。畫作里傳遞的信息，或許正是陳博士回首拼搏多年的商海歲月時對生活的重新審視。

藝術創作是一種自我表達的方式，陳博士以一組在世界各地浮潛時所捕捉到海底不為一般人熟知的「另一個世界」的奇觀，以及其他海洋生物如七彩繽紛的珊瑚礁，清澈碧綠的海水和蕩漾的光影......為主題，透過這些作品奇幻的色彩、構圖與視覺語言，在這科技高速發展的現代社會生活下，能給予觀賞者共鳴和安慰。陳博士擅用透明度高的色彩來營造海的深邃、通透和寧靜，馬爾代夫的銀色小魚聚集群游，以逃避大魚的弱肉強食， 希臘愛琴海陽光投射在水中那令人驚艷的海底世界......孤獨與寧靜，原來也可以如此美麗。外面的世界太喧囂了，讓我們暫且跟隨陳博士遨遊海底世界，治愈心靈，靜享美好。

作品《傲視》則是對香港人獅子山精神的禮讚。香港精神的象徵——獅子山陡峭的懸崖上， 攀山同伴必須互相信任緊密合作。當一位健兒攀登時，同伴必須抓緊安全繩以確保攀爬者不會失手墜下山崖。作品巧妙的構思，真誠的表達，更是引發觀賞者對獅子山精神及其意義的深思： 堅毅不屈，同舟共濟，共度難關！

透過陳博士的作品，我們可以感受到一種淡定從容的人生態度。從成功的專業人士到藝術家的轉型，陳博士找到了自己的藝術聲音和創作方向。這樣的轉型過程不僅是職業的變換，更是一種生活哲學的重塑，在藝術的世界中找到新的意義和滿足感。







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