藝術在巴黎：坐在塞納河左岸的花神咖啡館，恍如擁有了整個城市

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五月的鮮花，開遍了法國的城市鄉村原野。難怪法國會在這個一年中最美好的月份在全球多個城市（包括香港）舉辦「五月藝術節」，推廣法國的文化藝術活動。而位於巴黎塞納河左岸的眾花之神 -「花神咖啡館」（Café de Flore），100多年來以咖啡文化的多樣性，使其成為不同藝術形式融合的舞台。花神咖啡所坐落的左岸，是思想交流、情感交織和藝術交融的象徵，咖啡館也是早期巴黎文人交換政見與消息的地方，印證了巴爾扎克曾說過的：「咖啡館櫃檯就是民眾的議會」。

曾經以為，咖啡只不過是一杯普通的飲品-頂多也不過是250公克頗有性格的黑色液體而已，直到在塞納河左岸發現眾多人文薈萃的咖啡館。隨意步入左岸任何一家有點歷史的咖啡館，幾乎都有一串如雷貫耳的大師級常客名單。

據說在巴黎，能與羅浮宮和艾菲爾鐵塔齊名的，或許就是花神咖啡館了。她緊鄰巴黎最古老美麗的聖傑曼德佩教堂，提出「我思故我在」的哲學家笛卡爾就長眠在這座有著一千多年歷史的教堂裏。花神咖啡館因當時門前裝有一尊古羅馬女神Flore的雕像而得名，在羅馬神話中，Flore是春天之母，花朵和花園的女神。自1865年開業以來，「存在主義」大師們曾在此激蕩思想，「超現實主義」在此誕生，畢加索在此與朵拉相戀，並曾經在咖啡館的玻璃上作畫……，詩人徐志摩更在此留下一句名言：「如果巴黎少了咖啡館，恐怕會變得一無可愛」。

花神咖啡館的室內裝飾為經典的裝飾藝術運動風格，紅色座位，桃花心木和鏡子，自二戰以來幾乎沒有太多變化。左岸陽光燦爛的午後，在花神找個位置落座，或許這就是薩特與波伏娃曾經坐過的椅子--在上世紀40年代，存在主義大師薩特和波伏娃曾在近4年的時間裏，每天都來花神咖啡館相聚，或一起伏案寫作，或一起與朋友暢談。他們每天都坐在同一張桌子上，點一份花神咖啡最著名的煎蛋餅和熱朱古力。就像薩特自己說的那樣：「花神之路我走了四年，那是一條自由之路」。他的名作《存在與虛無》就是在這裏誕生的。

再點一杯所愛的咖啡，手上的杯子也許曾經被海明威端起過......是的，海明威21歲時，帶著他的新婚妻子海德莉來到巴黎。在人生最美好的時光，遇上巴黎最璀璨的年代，與眾多精彩人物如畢加索等相遇。同時，他大量閱讀、旅行、逛美術館和畫廊……得以在巴黎盡享豐富的人生饗宴，他受益終生。「如果你有幸在年輕時住過巴黎，那麼巴黎會跟著你一輩子，因為巴黎是一席不散的饗宴」。海明威《巴黎，不散的饗宴》一書，正是記錄了這段「很窮卻很快樂」的日子。如今這些大師們都留在了咖啡館的照片牆上，成為巴黎文學、藝術和哲學繁榮的見證。

至此我已明白，好的咖啡和好的咖啡館其實是兩種概念。一杯樸實單純的咖啡，不必昂貴，無須過分講究，但是一定要有人文氣質的氛圍。好的咖啡館，必須是一份豐富的社會積累，再加上一層厚厚的文化沉澱的生成物，才經得起歲月的洗禮。我在花神喝到好咖啡，也找到好感覺，更體會到大師們的人生百味。溫暖的咖啡配上精美的甜點，再加上人文佐料，這種幸福，人生值得。生命，原來可以浪費在這樣美好的事物上。

「坐在塞納河左岸的咖啡館，你就擁有了整個巴黎」。有人曾把咖啡館比作是法國的骨架，如果拆掉它們，法國就會散架。醇香的咖啡裏，濃縮了巴黎人的生活態度。所以，來到巴黎的你，不要忘記去左岸喝杯咖啡。

Cafe de flore

172 Bd Saint-Germain, 75006 Paris







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