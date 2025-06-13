玩·具：賀慕群百年回顧展：遠去的背影與歸來的面容，凝練厚重的力量之美

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位於金鐘「亞洲協會香港中心」的旅法女藝術家賀慕群「玩·具:賀慕群百年回顧展」，仍在麥禮賢夫人藝術館熱展中（至7月6日）。賀慕群（1924-2012），這個對於許多人來說幾乎是陌生的名字，她辨識度極高的渾厚色彩，蒼勁拙樸的表現手法卻令人過目難忘。相較於她深厚的藝術功底和獨樹一幟的風格，賀慕群可說是被中國近代藝術史所低估的一位女性藝術家。

關於賀慕群是如何走上藝術之路的，並沒有留下太多清晰的印記，我們只是隱約看到她早年遠去他鄉的朦朧背影。賀慕群1924年出生於寧波，祖父是一位樂善好施的名中醫。1950年，因為戰爭和政局動蕩而家道中落，26歲的賀慕群離開上海赴台灣，後輾轉旅居巴西和西班牙，最後於一九六五年定居巴黎。她是那個年代少見的跨越不同國界，在長期旅居的生活中開闊視野而成就藝術人生的創作者。

與趙無極、常玉等有豐厚殷實家庭背景支持的留法藝術家不同，賀慕群生活清貧，喜歡獨處。孤獨是一種獨享的心景，尤其是對藝術家而言。當一個人達到這種境界時，也許就是人生感悟最通透的時刻。也因如此，賀慕群的藝術世界裡沒有宏大敘事，少見巴黎的文藝和浪漫，也缺乏東方的陽春白雪，她始終以平靜的心境和關懷的目光去注視芸芸大眾的平凡日常。她的作品質樸如她的語言：「我畫我熟悉的、每天都能看到的東西」。兩筐蘋果，一塊麵包，南瓜、香蕉、茄子......當這些平凡的食物在賀慕群筆下都變成了超凡脫俗的靜物佳作，這些食材便是她的一日三餐。物象背後掩藏的情感，靜默而深沉。無法請得起模特兒，日常的家具或普通人就是她反覆打磨的素材：堆疊如浮雕般厚重的顏料，色彩單純收放自如，結構緊密張弛有度，筆觸渾厚而凝重。走進賀慕群的內心世界，彷彿能讓人安靜地穿越到上個世紀，感受到那個時代的女性溫和、拙樸卻又堅定的生命力量。

賀慕群輾轉來到法國時的1965年，是藝術界各種風潮迭起，先鋒創新各領風騷的時代，但是她沒有隨波逐流，仍以高度獨立於時代之外的姿態，繼續走自己的路。已年屆四十的她，放棄了法國國立美術學院的錄取通知，因為她認為正統美術教育對已然廣泛遊歷，並已經具有自己鮮明個人風格的她幫助不大，轉而選擇到更簡樸而自由，曾經匯聚了趙無極、常玉等大師的「大茅屋」畫室深造。1968年，賀慕群以《玩具系列》摘得巴黎「婦女沙龍展」桂冠。兩年後，法國文化部為表彰賀慕群的貢獻，授予其專屬畫室，而畫室的前主人是中國現代藝術大師、「留法三劍客」之一的趙無極，從此更確定了她繼潘玉良之後最傑出的華裔旅法女藝術家的地位。

漂泊海外大半生，輾轉半個地球探索求真的賀慕群，於2002年回歸故鄉並定居上海。於觀者來說，古稀之年的她已由朦朧的背影轉為清晰的面容：她除了仍然以堅定洗練的筆觸，簡單表達的力量來打動人心，筆下的世界更多了舒展與開闊，色彩更加豐富而明媚。生活雖則平淡，似是波瀾不驚，但卻通透練達，無問西東，藝術更是達到爐火純青的境界。

策展人王從卉形容賀慕群「是一個毫無修飾的人，無論是外表還是性格，找不到一點浮華的東西。那麼純粹的藝術家精神氣質，在20世紀是非常少見的。」作為中國現代藝術領域的先驅之一，賀慕群實在值得被更多地「看見」。

玩·具：賀慕群百年回顧展

日期：即日至2025年7月6日

地點：香港金鐘正義道九號 亞洲協會香港中心

詳情：Asia Society







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