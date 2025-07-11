乘著志摩之風觀光列車，探索伊勢「奇遇」：皇宮神餚與人間煙火，令人敬佩的堅守與傳承

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一票難求的Premium Express「Shimakaze」號觀光列車，每天都搭載著喜愛鐵道旅行的人們前往伊勢志摩，去探尋這一片美麗風景和至高無上的神所在之地。列車標誌性的大型觀景窗好比移動的觀景台，日本鄉間的原風景與伊勢志摩的大海在車窗外一路交錯伴隨，在還沒有深入到當地的人物風情之前，就已經有了愉悅奢華的體驗。

在日本受到全民景仰，一生人必定要來參拜一次的伊勢神宮，就坐落於這樣一個天選之地。 1500年間，外宮每天都會舉行「早晚禦膳祭」，無論台風天或下雪天，都不會間斷向神明供奉食物。神聖的祭品均由前一天晚上隱居並凈化自己的神職人員準備，然後放置在木箱中，並運送至被稱為「神之食堂」的「御饌殿」，無比虔誠地進行供奉儀式：在禦前殿前誦念祈願文，祈求皇室、國家平安，人民幸福，並向天照大神等內宮、外宮、分宮的神明進行祭祀。

伊勢神宮和美食有著很深的聯系。神宮的祭祀活動雖然神聖，但是很多都源於日常生活。對於神明來說，每日的飲食對於增強神力至關重要。神餚的基本供品是米、水和鹽，除此之外，還會提供時令蔬菜、水果、海產和酒。禦饌祭上每一份食物皆由神宮自給自足：稻米種植於五十鈴川流域中的「神田」，而水則引自外宮境內的上美神社，鹽則是汲取二見浦的海水，在御鹽殿神社內製成粗鹽，所有蔬果種植於神宮御園內的田地......，為了讓神的靈威保持在最新最強大的狀態，所有食材都是在意識到清淨的條件下製作。

儘管對這樣一個儀式的莊嚴神聖已有心理預期，但是當得知製作神饌所需的火種，是使用遠古的鑽木取火方式而獲取時，還是遠遠超出了想像。凝視短片中神官將絲柏板和山琵琶木相互摩擦生熱點燃，而取得神聖的「忌火」，擊節讚賞之餘，不禁為奉行自然崇拜的人們致以最高敬意。

供奉眾神的食物是甚麼味道，只有神靈才會知道了。而大隱隱於市的「一月家」居酒屋，無論味道和氛圍，都是滿滿的人間煙火味。這家創業於1914年昭和時代風格的居酒屋，餐廳內部由大正時代的旅館改建而成，保留了木結構的魅力，店內陳設復古又不失開放感，氣氛有趣又熱鬧。這家百年老字號餐廳，現在已經由第三代夫婦和第四代店主經營。

作為伊勢傳統市井風味的擔當，「一月家」有著懷舊的感覺和親民的價錢，靠著大海的恩賜，其海鮮刺身、福田煮、醋醃沙甸魚，伊勢名物鮫魚醬，招牌菜湯豆腐等皆為上品。店裏温馨放鬆的交流氛圍，從店內回蕩著常客們充滿活力的玩笑對話中可以感受得到。與觀光地擠滿遊客的餐廳截然不同，作為當地人常去的餐廳，「一月家」深受伊勢市民信賴。墻上木牌是手寫的菜單，雖不諳日文，也只能按店規依樣畫葫蘆地抄寫點菜，卻也樂在其中。

最後結賬，店主夾著一個木算盤現身，清點完碟盤數量之後，捧起算盤熟練地算清帳目，客人掏出錢包現金結帳，信用卡和電子支付在此不被接受。眼前這一幕顯得不太真實：是的，你沒有看錯，發明了計算機的日本人，卻還在使用最原始、最古老的計算工具。「如意算盤」打得噼啪作響，嫻熟的計算一氣呵成，這一切彷如隔世， 心中不禁感慨萬千。

感謝「一月家」沒有被時代所淹沒，家族的百年傳承，不僅每一道菜都藏著一段時光，更令古老的珠算依然活色生香，令人深受感動與崇敬。多麼希望下次再來時能把點菜單寫得更像是一個常客，然後在清脆悅耳的算盤珠子碰撞聲中愉快地乾杯。

一月家

地址：日本三重県伊勢市曽祢2-4-4







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