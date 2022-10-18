加入最愛專欄 收藏文章

日式餐廳在香港比比皆是，設計上又可花甚麼心思，讓客人享受到獨特的用餐體驗？最近，我們為The Hooman Group 旗下餐廳 KOME KUSHI在西營盤的第二分店設計，跳出日式餐廳設計的框框，以本地文化和故事為靈感。西營盤具新舊交融的氣息，除了有歷史悠久的老舖，近年亦多了新式餐廳和咖啡店進駐，漸漸成為新冒起的生活品味社區。我們的設計概念以一間「專屬香港的日式餐廳」出發，在設計和用料上讓顧客感受到地道的日式體驗，同時委約香港女木匠翁泳恩和產品設計師梁康勤參與製作設計的細節，融入香港年輕工匠的創意。

香港典雅 X 東京印象——玻璃磚配搭日式材料

透亮的玻璃磚是餐廳選材的一大亮點，選料靈感源於上世紀80年代日本東京銀座的建築特色，務求喚起食客久違的東京印象。由著名設計師Renzo Piano設計的Hermès銀座分店，正是以全棟玻璃磚方式興建，而玻璃磚在上世紀80年代亦是香港常見的建築材料，代表了一種港式典雅，亦為顧客帶來親切感。夜幕低垂，玻璃磚一亮起，為西營盤的晚上帶來點綴。

而餐廳的牆上分別用了日式名栗木、硅藻土牆紙和火山岩磚，不同的質感的配搭和玻璃磚形成強烈的冷暖對比。無論在視覺抑或是觸覺上，皆為新店添上層次和韻味。

100% 本地製作香港「幸福磚」及木造餐椅支持香港年輕匠人

我們過去在多個項目都會用到本地工匠的作品，希望藉此支持本地工藝的傳承。在餐廳的入口位置，我們鋪上了用香港泥土循環再造的泥磚，仿效日本庭院的特色「瓦 埋め込み」，在泥土中插入瓦片防止泥土鬆散，在日本文化中有幸福的象徵。泥磚由Hintegro 委約香港產品設計師、「香港土壤」發起人梁康勤（Niko Leung），以採集自西貢的廢棄泥土燒製，磚上更刻上了西貢的座標。成品首次應用到室內設計項目之中，是本地製作、專屬香港的「幸福磚」，寓意KOME KUSHI以平安祝福迎接每一位到來的賓客。

此外，我們亦委約由香港年輕女木匠翁泳恩創立的「草途木研社」人手製作木餐椅及高櫈。要傳承工藝，Hintegro相信要將工匠的成品展現在更多地方，讓更多人欣賞到本地匠人的努力成果，同時透過店員的介紹，推廣欣賞本地工藝的風氣。每張木椅的椅背皆烙印了餐廳名字和「Made In Hong Kong」，這些細節就是每位客人來到KOME KUSHI時可以感受到的設計心思。

彈性空間設計 寵物友善的環境

提供「寵物友善」的環境是The Hooman Group 旗下餐廳的核心理念之一。因此在設計上，Hintegro特意在餐廳靠近街道的位置預留一處多功能的空間。將木窗敞開後，半戶外的角落方便帶著主子的客人一邊用餐，一邊照顧寵物；關上木窗後，空間便可立即化身VIP房，和好友盡情共酌。 餐廳的音響設備亦可根據需要分區域和調校音量，力求在設計細節上上令整個用餐體驗更加貼心。

西營盤街坊結緣

是次的合作是一場西營盤街坊的緣分。Hintegro 的生活選物店HINT.今年5月於西營盤第二街開幕，為大眾精選生活好物和設計精品。The Hooman Group 其中一位創辦人本身住在小店附近，因而認識了HINT.和Hintegro，促成了這次餐廳設計的合作，這亦是Hintegro第一次為「街坊」設計的項目。經過西營盤，不妨試一試這家新餐廳，順便欣賞一下我們的新設計！







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看