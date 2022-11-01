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與中村圭吾（Keigo）的相識，是2017年為灣仔Mizunara日式威士忌吧建造庭園開始的。當時香港酒吧的日本老闆太太邀請了日本鹿兒島設計公司Vegahouse設計了庭園，而本地製作、材料、施工就由Hintegro 處理。Keigo 是Vegahouse 其中一個得力弟子，在開明的老闆八幡先生鼓勵下自己創業，做室內設計和傢俬設計。當舊老闆有機會到香港交流，好學的Keigo立即抓緊機會與我們一起製作酒吧的日本庭園，更加帶了妻子Mayu到香港和我們一起交流。

完成庭園後，我們變成設計上的好朋友。老實說，一個不懂日文的香港人，一個英文不太好的日本人，我們溝通並不是那麼順暢。但是一說起我們喜愛的設計名字時，大家的笑容已經不用懷疑。建築師的名字例如Jean Prouvé、Schemata 、谷口吉生、Keiji Ashizawa 是我們的共同語言。建築的名詞如緣側（Engawa） 、名栗（Naguri） 、Taper Angle、Router等等就是我們的語言，加上身體語言和紙上的漢字和圖畫，我們無所不談。我們之後開始互相寄書本給對方。我送Design Anthology 給他，他送我日本傳統建築書籍。他說我寄給他的雜誌讓他認識了Neri & Hu 的作品。

Keigo的太太Mayu是日本d&department 鹿兒島的代表，剛被調派到東京工作。所以Keigo 也一起搬到東京，展開他的設計國際之旅。今次到訪日本的第一站東京，急不及待到了他的Office參觀，那是一個190年的歷史建築，是以前的醫院。我們在這建築物內他設計的小小花園開始討論建築和合作計劃。午飯過後，他帶我到附近參觀歷史建築，名字為「猪股庭園」，是一幢由當地政府支持下保育下來的古宅。雖然只有八十年歷史，但是充分保存了日本傳統建築工藝，而且融入當時的新科技。試想像八十年前已經有沖水馬桶和冷氣機。當然傳統茶室、走廊、各式各樣的傳統木工工藝就不在話下。

Keigo告訴我他與太太Mayu的寶實快要出世，們將會暫時搬返鹿兒島休養，等待小生命降臨。我很快就會出發到鹿兒島，到時繼續與他談建築、談事業。







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