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中學尾聲的時候，我決定報讀大學的設計系。當時曾經教我數學科的王老師知道後，第二日就從家裏搬了十幾本雜誌給我，當中包括著名設計雜誌《Wallpaper》和《Wired》，並叮囑我要開始留意設計歷史，他說因為篩選面試的時候，面試官一定會與我討論。他在數學工作紙上面寫了幾個名稱，說我可以從這裏開始，其中一個就是Jean Prouvé（1901-1984）。他手字有點醜，卻種下了影響我一生的種子。

年青的我，當然是喜歡比較現代的設計，例如當時紅透半邊天的Starck和John Pawson。對幾十年前的設計並不感大興趣，但是Jean Prouvé這個名字一直銘記於心。記得2016年香港Page One結業的時候，我尋寶了一本Prouvé的書，幾十元交易，買來送給王老師。

王老師是一個非典型老師，當我大學的時候，他叫我給他Portable hard-disk，抄了幾個GB在主流唱片店買不到的音樂，全都是他從美國和日本地下音樂店購回來的inde 唱片，他笑說可能要飲醉酒才明白的音樂。

上個月到東京的「東京都現代美術館」，參觀Jean Prouvé的展覽。看Prouvé如何在工業大革命後期，怎樣利用科技和工藝，結合他敏銳的生意頭腦，建成了他的傢俬和建築事業。當中有幾句語錄特別深刻，「製造一件傢俬與興建一個建築沒有分別，他們的物料、計算、繪圖基本上是一樣的。」、「請不要設計一些不能被製造出來的東西」。這兩句，都是我每天在設計工作室尋找到意義的原因。

中學畢業後的21年後，王老師還在我的母校任教。我在場館內send了很多相片給黃老師。他回了幾個「流口水」的emoji。依然是那個嬉皮笑臉的老師。

如果沒有當時他在紙上寫了Jean Prouvé，我不敢肯定我是否還寫這篇感想。

後記：手癢癢到了蘇富比拍賣網站看一看Jean Prouvé origin piece 的價錢，原來一張當時設計給法國一所大學飯堂的經典「standard」餐椅已經超過十萬港幣，餐枱更加超過一千萬港幣。究竟我在東京都美術館看了甚麼？







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