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這陣子城中藝術氣氛熾熱。相比起盛會，我更喜歡去看周邊活動。上星期我在中環街市參觀了一個由中文大學建築系舊生策展的「（CUA）rchitect」互動展覽。這個展覽用30件作品展示建築師在各個方面和社會的關係，尤其是從美學與哲學、創新、材料與細節、保育、環境與綠化、互動設計、集體記憶與凝聚力以及科技等去分享。

作為室內設計師，我十分有共鳴。因為我們的工作不僅是為客戶設計美觀和實用的空間，更是為空間賦予對客人有獨特意義的故事。同時，我們需要不斷地學習和探索，並跟上科技的進步，才能更好地理解和實現客人的需求，這是我們作為空間締造者重要的責任和使命。

雖然我不是建築師，但我們的工作同樣和創造空間密不可分。而且當年在理工，很多教環境及室內設計的老師都是來自英國建築學院（Architectural Association School of Architecture／常稱 AA），所以我有機會學習到以建築學為本的設計框架，這對我後來做空間設計的工作有著重要的啟發，特別是在美感上的剖析，都較能有一個宏觀結構上的理解。

在這個時代，建築師或室內設計師的角色已經不再局限於處理設計建築物或空間本身，更要在文化藝術、社區體驗等方面發揮重要作用。在展覽上，和本地建築工作室One Bite 的Sarah 和Alan終於聚頭，談到他們一直做很多具公共性的建築作品，都是本著為社會帶來一點改變和裨益出發。而我除了做室內設計師，亦因此演變出多重身份，如寫專欄、經營選物店、舉辦文化講座等。和One Bite一樣，實際上都是基於我們設計思維的核心價值觀，希望能為社會和身邊的人和事有正面的改變，現在我們更重視設計的教育和設計對文化的影響力。展覽到今個周末，大家經過的話可以去看一看！

中大建築學院30週年呈獻「（CUA）rchitect」互動展覽

主題：（CUA）rchitect - 發掘你我他的建築 DNA

場地：中環街市一樓 Event Space

日期：即日至2023 年 3 月 31 日（星期日）

時間：早上 10 時至晚上 10 時







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