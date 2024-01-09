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今期講車，講我的 dream car：MINI！

話說，我自小便喜歡車，與爸爸的話題更是離不開車。回看兒時的照片，還是手抱 BB時，已被安放在爸爸的 Mazda 323 上合照，爸媽話我知，由我剛出世回家的一刻，便知道我是怕熱的人，因為爸爸車上沒有開冷氣，我便嘩啦嘩啦的哭起來。還記得這部車的車牌是 CP8241，到 1988年劏車時，沒有保留這個車牌，雖然爸爸口裏沒說，但我知道他一直惦記著這個車牌，因為它盛載著我出世時的珍貴回憶……

盛載著兒時回憶的 CP8241

一年前，剛巧在政府找到我們的舊車牌 CP8241，而且仍可供競投，我當然沒有錯過機會，將它競投回來送給爸爸，此舉亦令我萌生了買棍波車的念頭。首選的，當然是我從中學時候便鍾情的 MINI。雖然我不懂駕駛棍波車，心想舊車牌襯舊車，當然要選棍波車，又趁著這個年紀還可 pick up 新事物，便膽粗粗接受這個中年的挑戰，學起棍波來。多得自己「的起心肝」，還記得我帶爸爸看這部掛上 CP8241 的 MINI 時，他興奮得立即跳上車，更嚷著叫我幫他拍照留念，而他平時從來不會叫我們幫他拍照的，可見他多喜歡這部車！現在我每星期都會和志同道合的車友 Sunday morning drive，駕著 MINI 享受寧靜而愉快的 good old days。

英國的「國民汽車」 小巧、慳油、親民

從初中開始，便跟爸爸一起聽 Beatles，見他們四位成員都有一部 MINI，於是開始對這部車有興趣，繼而追尋它的歷史。愈是研究它的設計與歷史，便愈令我著迷。由 1959年面世至 2000年，它的外型便沒有改變，其小巧而可愛的設計，其實有著它的歷史背景。當時正第二次世界大戰之後，英國正陷於經濟蕭條、能源短缺，因此汽車設計亦回應了當時的社會需求，那時 British Motor Corporation 請來汽車設計專家 Alec Issigonis 設計出這部劃時代的經典汽車。它的車身較小，更慳油、可載四人、價格親民，它的模樣與當時的汽車風格迥異，人們最初還是覺得怪怪的，但就是憑著其可愛、另類但親民的外型、功能與價格，漸漸地深得英國國民，甚至是歐洲人的愛戴，或許它就是象徵著英國 60年代獨立而純粹的年輕文化。

先不說這部英國的「國民汽車」，就連英女王、Paul Smith、David Bowie、Madonna、Mr. Bean等王室、名人都擁有，甚或在東望洋賽車、蒙地卡羅拉力賽都有其蹤影，更甚的是在1999年， MINI 獲選由 130間汽車雜誌投選的「本世紀最具影響力歐洲車」第二位，可見它在英國以至歐洲人心目中，都有著不可取代的地位。

好設計歷久不衰，更得到不同年代的人愛戴，這正好與 Hintegro 期盼做到的不謀而合：以不張揚但富細節的設計，建構出一個個更襟睇、不怕過時的空間，讓用者可以樂在其中。







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