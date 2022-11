加入最愛專欄 收藏文章

最近在Netflix看了一齣非常好看的電影The Accountant。影片描述一名患了自閉症的男孩如何成長為一名與別不同的會計師,為黑幫和犯罪份子處理帳目,以收取黄金條、現金或名畫作為報酬。片中亦描述一名小會計初進男主角藏匿黄金條、現金和名畫的卡車時,看到一幅抽象畫後,追問男主角抽象畫是否Pollock的作品的情節,可見大部分美國人就算不懂抽象畫,也聽過Pollock的大名,正如中國人看到一幅潑墨潑彩,一定會追問是否張大千的作品一樣!

普羅大眾不用說,拍賣行的專家、博物館的專家、收藏家可能也看不懂抽象畫。我甚至認為抽象畫家也說不出自己畫甚麽、表達甚麽意念,只是將不同顏色的油彩掃或潑在畫布上。

大部分抽象畫本來無聊,但一線的畫廊、二線的拍賣行為了吹捧一位抽象畫家,千方百計為他的作品賦與不同的內涵、作出所謂深度的解讀,務必要令凡夫俗子驚為天人,乖乖地掏錢進貢。現實是普羅大眾多數沒閒錢,亦不是畫廊、拍賣行的銷售對象。其實,在藝術品收藏圈子,只要有三、五、七個聽畫廊、拍賣行說話的大富豪、超級富豪便已足夠,它們便會賺到盤滿缽满。

與西方傳統寫實油畫之容易明白相比較,抽象畫令大部分人如霧裏看花,瞧不出一個所以然。據報,荷蘭抽象格仔畫家蒙德里安Piet Mondrian的格仔畫《紐約市一號》長年在全球多個藝術館展出,如今卻被專家發現這幅作品在77年的展出期間,竟然都是上下顛倒地展出!

對這種在藝術圈子出現的笑話,其實不用驚訝,因為大象用鼻子捲起畫筆畫的所謂抽象畫、幾歲大的女孩的塗鴉,被「專家」認定是抽象畫大師的作品的新聞,時有所聞。

在藝術圈子,只要臉皮厚、能言善道,或者擅長裝腔作勢、胡說八道便可當「專家」。這類「專家」在西方為數不少,在中國大陸就更多。

一位女性抽象畫家鍾·米切爾Joan Mitchell的巨幅作品《無題》,將會於香港佳士得拍賣,估價85,000,000港元。對於這一幅拍品,專家怎樣解讀?專家這樣說:「《無題》洋溢歡欣氣息,其強大的視覺衝擊力令人酣暢淋漓,歎為觀止……筆觸既率性隨意,也經過深思熟慮,避免刻劃具體的形態,卻又交織出完整而和諧的視覺效果。畫作使用的主色和互補色,營造出繁花盛放的感覺,令人想起梵高的作品!」

拍賣行的專家這樣形容《無題》:「《無題》極富力量、筆觸自由、色彩鮮明、線條活潑,飽含情感,體現了米切爾在全盛時期的藝術造詣。充滿活力的筆觸和對富有生命力的自然的展現,不但展示了抽象表現主義精髓,也體現莫奈、梵高和塞尚等現代藝術名家的力量和精神,是不可多得的名作。」

這些專家的評論能否引起凡夫俗子的共鳴?我自問没有任何感覺。這類被畫廊、拍賣行吹捧的抽象畫,吸引慕名者、投資者、炒家的能力非同凡響,《無題》以天價成交將是毫無懸念!

真正的藝術在旁觀者的眼中True art is in the eyes of the beholder,還是在花錢的買家的眼中?對這個困擾不少人的哲學問題,我相信永遠没有一致的詮釋!







