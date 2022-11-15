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中國古董文物拍賣圈子龍蛇混雜，混亂情况非局外人可以想像得到。拍賣行明目張膽搞假拍、拍假是眾人皆知的事。這類欺詐事件常常出現，源於拍賣行業不受任何機構監管，因此禾雀亂飛，要幾難看有幾難看！

假拍、拍假容易看得出。騙子在拍賣會為真的拍品造價，因為是在暗地裏進行，所以大部分人都看不出，直至拍品再次浮出水面，才恍然大悟。

最近十年八年，騙子除了在中國大陸的拍賣會為拍品造價之外，同時亦為了掩人耳目，跑到國外為自己送拍的拍品造價。這類欺詐手段通常在小型拍賣會出現，為的是小型拍賣行把關不嚴，假貨和高仿容易魚目混珠。一眼假或高仿拍品成交的背後，十之八九是一班人在操作。這類成交的一眼假或高仿拍品不出兩年，一定會再次出現於中國大陸，由二、三線拍賣行舉辦的拍賣會。

用耳朵搞收藏的人，看見一件在國外成交的一眼假或高仿拍品，再次出現於二、三線拍賣行舉辦的拍賣會時，没有眼力分辨真假，最容易跌入由拍賣行和騙子共設的陷阱。

另一個騙子出貨途徑是在私人市場兜售已成交的拍品。

我時常收到向我兜售古董文物的訊息，幾乎全部都是成功拍出的拍品，有古代青銅器、玉器、明清瓷器、中國書畫等，但大部分不是一眼假便是高仿，證明不少人將假貨送拍，與拍賣行串通為假拍品造價之後，再拿去私人市場兜售。

最近收到的一則訊息，引起我的極大興趣。一個大陸人向我兜售一幅吳冠中的設色紙本作品《樹與牛》，除了叫價8,000,000人民幣之外，還附上畫作的照片和拍賣資料，以證實現貨主確實用18,400,000人民幣，從北京保利2011年的春季拍賣會買入。

翻查資料，《樹與牛》當年估價2,800,000-3,800,000人民幣，最終連佣金以18,400,000人民幣成交。

《樹與牛》曾著錄於1986年輕工業出版社的《吳冠中畫集》及2007年湖南美術出版社的《吳冠中全集5》。除此之外，《樹與牛》亦曾於2010年由保利藝術博物館主辦的「風箏不斷線——緬懷吳冠中先生經典作品收藏大展」及2011年的「紀念吳冠中先生逝世一周年精品展」展出，但就没有收藏和拍賣記錄！

記憶所及，吳冠中的設色紙本作品，當年達不到18,400,000人民幣一幅這個高度。就算是最近幾年，吳冠中的設色紙本作品的拍賣價格亦只是在數百萬人民幣之譜。現貨主當年用18,400,000人民幣將《樹與牛》拿下，是因為當時心太紅、情有獨鍾，還是其中有造價的成份？

騙子用一眼假、高仿造價的事情經常發生。為真品造高價格亦偶然出現，《樹與牛》是不是這類貨色，除了要看懂畫作之外，還要追蹤吳冠中的作品近年的成交記錄，以作比較。

2018年北京保利春拍「現當代藝術夜場」，吳冠中的《紫竹院兒童遊樂園》布面油畫，以16,675,000人民幣成交。另一幅《老家北渠村》布面油畫亦只是以15,525,000人民幣成交。

吳冠中的布面油畫的價格比設色紙本作品的價格高得多，可從歷年吳冠中不同作品的成交價得以證實。因此，《樹與牛》的成交價是天價，或可作為定論。

一幅以18,400,000人民幣成交的作品，11年後除了不升值，還以不到成交價一半的價格兜售，令人不禁疑心頓起，究竟當年的成交價是否真實，還是貨主最近手緊，急需現金周轉？

搞收藏從來都不容易，除了要看懂真假，還要熟悉市場價格，否則很容易便成了冤大頭！







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