加入最愛專欄 收藏文章 Tiffany & Co.特別版、藤原浩珍藏百達翡麗Patek Philippe Aquanaut炒價特別高?名人加持與獨立品牌入門版腕錶,你點揀? 2023年7月,紐約富藝斯Phillips拍賣一枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5066 精鋼腕錶,是Tiffany & Co. 銷售的特別版本,最終以82,000美元(約640,000港元)成交。一枚黄金Ref.5066,在Chrono24網店叫價只是450,000港元,可見Tiffany & Co. 這幾隻字的含金量有多高! 百達翡麗Patek Philippe Aquanaut於1997年面世,有多款型號,售價約100,000港元。最近十年炒價拾級而上,升值數倍。 最近蘇富比的網拍,一枚「日本潮流教父」藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065 精鋼腕錶上拍,最終以1,016,000港元成交,令到不少錶迷譁然! 兩枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut型號雖不相同,但同樣刻上Tiffany & Co. 商標,唯一不同的是Ref.5066拍品籍籍無聞,而Ref.5065卻是出自「日本潮流教父」藤原浩。兩枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut在外觀上幾乎一模一樣。藤原浩這個「大名」是否值三十多萬港元的溢價Premium?買家認為值,我卻認為不值! 我猜測買家是炒家,若干年後這一枚Aquanaut Ref.5065將會重現拍場,因為我相信,沒有人會多花三十多萬港元搶拍一枚Aquanaut Ref.5065,然後戴上手招搖過市,逢人便說這是藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065,對不對?如果買家這樣做,豈非顯得非常庸俗、淺薄之餘,更流露出非常重的暴發戶味道? 另外一枚由藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Ref.5110 黃金世界時間腕錶,亦是由Tiffany & Co. 銷售,但成交價只是635,000港元,比Aquanaut Ref.5065便宜了三十多萬港元,證明名人加持的拍品並非一定以天價成交! 不少炒家追逐名牌或名人加持的大牌子腕錶,如上述兩枚。但亦有獨具慧眼的錶迷另辟蹊徑,購藏一些不太受注目、未被炒熱的冷門腕錶。 獨立品牌F. P. Journe的入門版腕表Chronomètre Bleu於2009年面世,採用自家研發的手動FPJ1304 18K黄金機芯,22粒寶石,特點是雙發條傳送動力,除了可以儲存56小時動力之外,也令到每天的走時誤差在一秒之內。錶殼採用非常難處理的金屬「鉭」Tantalum,優點是硬度高及不容易刮花和腐蝕。錶背是透明的藍寶石Sapphire玻璃,機芯的運行因此一目了然。最大的賣㸃是據說成品率只有4成的藍色錶盤。藍色錶盤在不同的光源下顯露不同的藍色,非常令人着迷!錶的直徑是39mm,厚度只有8.2 mm,非常薄。錶殼的弧度適中,因此非常貼手腕,提供一種非常舒適的感覺。 Chronomètre Bleu 10年前的炒價大約20,000美元,最近兩三年已飊升至100,000-120,000美元。它是不是一枚120,000美元級別的手動腕錶?當然不是!Chronomètre Bleu在二手市場上流通的數量不多,因為它的總產量大概只有100枚,比總產量可能超過1,000枚的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut稀有得多。 名錶要靠名人加持;獨立品牌的入門版手動腕錶卻大放異彩,反映出在錶迷之中,識貨之人還是不少的! 百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065的1,016,000港元成交價已是天價,升值空間不大。我認為Chronomètre Bleu還可以走一段非常長和遠的路,暫時未見盡頭! 如果你炒賣名錶將會如何選擇?百達翡麗Patek Philippe 的Aquanaut,還是F. P. Journe的Chronomètre Bleu? 拙作《古玩裏的金錢世界》已在三聯(中環、灣仔、觀塘)、中華(油麻地)、商務(尖沙咀、銅鑼灣)書局上架,敬請留意!



