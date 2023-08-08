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幾天前一位住在大陸的香港朋友突然給我電話，問我唐伯虎的畫作值幾多錢，令我哭笑不得。朋友對古董文物、中國書畫一竅不通，最近半年傳送給我的所謂皇家舊藏、翡翠珠寶皆是假貨。所謂唐伯虎畫作，當然應作如是觀！

唐伯虎（唐寅1470—1524年）名氣大，婦孺皆知，我猜想由於《三笑姻緣》、《唐伯虎㸃秋香》這兩齣粤語電影。與他同時代的書法家祝枝山名氣一樣大，但他的生平事跡没有拍成電影，因此鮮為人知。幾年前我寫過祝枝山一件書法作品的故事《祝枝山手卷》，有興趣的讀者可以找來看看。

朋友說收藏唐伯虎畫作的人大有來頭，非等閒之輩，叫我最好上一次深圳，近距離鑑定，還說可以安排外交部專車在香港接我上深圳。

我不是書畫專家。唐伯虎的真迹只在博物館和拍賣目錄見過，「一眼假」的仿品我卻見過不少。朋友說安排外交部專車在香港接我上深圳，我是不當一回事的，因為他性喜「作大」、吹牛！我雖然生性傲慢，但還有一點自知之明，因此只答應跟他視像會議，看看他所講的唐伯虎作品究竟是真唐伯虎，還是一眼假唐伯虎作品。

朋友安排好視像會議便叫貨主慢慢打開非常長的卷軸，有人物，有山水，令人目不暇給！半桶水的我不懂看筆墨、畫意，只是略懂看上下款、鑑藏印、題跋。當我看到仿造的「三希堂精鑑璽」印，我的心不禁涼了半截！連我這個半桶水也瞞不過的所謂唐伯虎「真迹」有多假，不言而喻！

唐伯虎的畫作，成交價有據可依的是2022年7月，北京保利以40,825,000人民幣拍出的《晚翠圖卷》。他的畫作這麽值錢，仿品自然多！

坊間很多人誤會「三希」等同於「三稀」。這個誤會的由來是清高宗乾隆收藏了晉朝大書法家王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》和王珣的《伯遠帖》。坊間以為「三希」指這三幅稀世之寶，是想當然耳！「三希」其實指「士希賢，賢希聖，聖希天」。士人希望成為賢人，賢人希望成為聖人，聖人希望成為知天之人，也就是鼓勵自己不懈追求，勤奮自勉的意思。乾隆十一年（公元1746年）至乾隆十五年(公元1750年) 間，「三希堂」還收藏了晉以後歷代名家一百三十四人的作品，包括墨跡三百四十件以及拓本四百九十五種。唐伯虎的畫作當然有資格鈐蓋「三希堂精鑑璽」印。騙子懂得偽造「三希堂」鑑藏印，不能說他完全沒有文化！

「三希堂精鑑璽」鑑藏印屢次出現於拍賣目錄的古代書畫真迹之上。印文是甚麽樣子，硏究或收藏中國古代書畫的人都知道。騙子偽造一枚「三希堂精鑑璽」印，是只知其一不知其二才會露出馬腳！

朋友不到黄河心不死，再叫騙子打開另一幅畫給我看。他說綑綁在舊羊皮內的畫出自清宫舊藏，非同小可，叫我認真看看究竟是那一位名家的作品，值多少錢。

當他將羊皮拆開，拿出非常殘舊的木匣時，我不禁眼前一亮。木匣上書「大清珍寶」四字楷書之外，還用疑似金粉畫了一雙對龍，木匣背面墨書「大清乾隆三十二年封」，來頭果然不小！

看似非常貴重的清宫舊藏，我心想莫非是清初「四王」的作品？但當我看到一幅不知所謂的青綠山水時，不禁啞然失笑。「大清珍寶」除了鈐蓋偽造的「三希堂精鑑璽」印之外，騙子還偽造一枚「石渠寶笈」印鈐蓋在畫上。

《石渠寶笈》是記載清代內府收藏的歷代書法和繪畫的專書，分為初編、續編、三編。乾隆九年（1744年）二月開始編撰《石渠寶笈》，初編成書於乾隆十年（1745年），共44卷。「石渠寶笈」的印文是甚麽樣子在不少古代書畫名作上都可以見到。騙子們就算仿到十足，書畫作品本身也一定露出破綻！

為了印證自己的看法，我將「大清珍寶」傳給中國書畫收藏大家朋友，徵詢他的意見。他回覆說「一文不值！」

我不明白，騙子故弄玄虛設局騙財，不重金禮聘一位高手仿造一幅名畫，卻找一個繪畫水平跟我差不多的人畫一幅所謂青綠山水。他以為可以騙倒了誰？







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