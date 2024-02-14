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年經時，我聽過這樣的一個故事：某老太太在周XX花了數十萬買了一枚翡翠手鈪送給未來新抱，隔了幾天她將手鈪送去另一間周XX估值，店員給出的估值竟然十萬不到，令到老太太怒不可遏，即時走去第一間周XX要求退貨回款。後續如何發展，我相信只會不了了之！由此可見，同一件翡翠手鈪在不同的人手裏，叫價往往截然不同！

鑽石有所謂4C，即是色澤（Colour）、淨度（Clarify）、切工（Cut）、重量（Carat）。天然翡翠一直以來只用水、種、色、工分別不同的翡翠，沒有公認或GIA一樣的官方標準，因此形成一個各有各說的混亂局面，令到買家無所適從。

鑽石的市場價格，除了非常特別的彩鑽和巨鑽之外，基本上公開透明。天然翡翠的市場價格卻沒有標準價，只有參考價，這亦是令到市場混亂的其中一個原因！

香港玉石鑑定中心、瑞士寶石學院SSEF和瑞士古柏林（Gubelin Gem Laboratory）雖替客人檢測翡翠，但只給出是否天然翡翠的報告，在水、種、色、工方面並不提供任何意見，買家因此只能自求多福！

最近十年八年，拍賣行業和坊間不少珠寶商發明了一個新名詞：帝王綠Imperial Green。怎樣的翡翠才可以被稱為帝王綠，是否所有滿綠翡翠都可以叫帝王綠，卻沒有標準。拍賣行業和珠寶商稱之為帝王綠的天然翡翠，聰明的買家或用家應視之為一種促銷噱頭，才不會墮入圈套！

大陸一間藝術媒體為了促銷翡翠拍品，曾聲稱瑞士古柏林將翡翠拍品列為帝王綠級別。這是刻意誤導買家的不道德行為。瑞士古柏林從來沒有將某些送檢測的天然翡翠斬釘截鐵列為帝王綠級別！講完Period！

既然GIA可以為鑽石定下4C標準，香港玉石中心、瑞士寶石學院SSEF和瑞士古柏林同樣可以為天然翡翠在水、種、色、工方面定下一些標準，讓買家和用家參考。例如「水」（透明度）可以參照4C之中的淨度（Clarify）；「色」可以參照4C之中的色澤（Colour），給出不同的級別。「種」比較麻煩，怎樣的翡翠才算冰種，怎樣的才算玻璃種等等，愚見認為可以與「水」（透明度）一併考慮。

要成立這樣的專業部門，當然需要大量人力物力，但為了天然翡翠市場的健康發展，我認為還是值得嘗試的！

雖然我不認可所謂帝王綠的描述，但市場上確是存在一些在水、種、色、工方面都達到頂級級別的天然翡翠。這些頂級天然翡翠手鈪、蛋面、吊墜、耳環、項鏈幾年前難得一見，最近兩年卻時常見到，原因不用多說。這些天然翡翠飾物的價格雖然已經下跌甚多，但還是遠超市場價格。天然翡翠雖是一種有形資產，但流通性低，並不適合投資或資產配置。不過，達到投資級別的天然翡翠在市場上並不多見，因此普羅大眾視天然翡翠為首飾的一種比較合適！







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