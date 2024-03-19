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帝堯的兩個女兒娥皇和女英都嫁給帝舜，姐姐娥皇是正妃，稱君；妹妹女英為二妃，稱夫人。後帝舜崩逝，二女悲慟不已，不久之後便雙雙殁於江湘之間，遂成湘水之神的神話故事，讀過上古史的人都應該有點認識。

愛國詩人屈原將二湘的神話故事以詩歌的形式進行藝術創作，以表達對二湘美麗高潔的形象，憂愁纏綿的感情，真誠執著的心性的欣賞，是為《九歌》中的《湘君》和《湘夫人》兩篇詩歌。

傅抱石是屈原的隔代粉絲，以湘君、湘夫人為畫中人物繪畫《二湘圖》，將二妃作為湘水女神的形象創造出來，是「九歌」詩意畫創作的主題。1944年以來，他興趣不衰，既構巨製，又創小品，流傳甚廣，成為仕女畫的代表題材。傅抱石以屈原、二湘為題材的畫作甚多，尤其是二湘，超過30幅之多！

2020年底，北京保利拍賣一幅傅抱石創作於1946年「金剛坡時期」的《二湘圖》，從7,800萬人民幣起拍，最終以9,100萬人民幣落槌。

另一幅創作於1945年「金剛坡時期」的《二湘圖》於2015年 10月6日於香港蘇富比拍賣，估價1,500-2,000萬港元，最終以35,480,000港元成交。

傅抱石筆下之「二湘」題材，構圖簡單，鮮有配景，或僅以飄飄落葉襯托，從而凸顯主題人物。此畫描寫「二湘」立於湘水之間，下方大片空間則以乾筆擦染出湘水波濤起伏狀。湘君手拎紈扇，斜依肩膀，回首顧盼，將觀者視線引領至緊隨身後、雙手攏於袖內的湘夫人，與保利《二湘圖》將二湘置於對角線上，彼此呼應大異其趣。此畫兩人一前一後，體態輕盈，似淺踏淩波微步，緩緩掠水而過，腳下波濤起伏，但身軀卻似靜止不動，只見繞臂的巾帶在空中飄揚，在半空中劃成弧形，下垂及裙沿處則向橫飄，置於水面之上，不動而動之勢，於微妙細節中盡顯神韻，將「嫋嫋兮秋風，洞庭波兮木葉下」的意境發揮得淋漓盡致。二湘之開臉，細致入微，髮堆高髻，烏黑潔亮，臉敷淡紅，唇點朱砂，端莊典雅，亟見唐人仕女風範。身軀袍帶衣摺，線條俐落灑脫，柔中帶勁，而以散鋒乾擦狀波濤跌宕起伏之貌，皆巧妙非常！

1960年初，傅抱石繼續經營《湘君》，一如既往地艷麗高貴，目光帶著淡淡的憂傷，但堅毅透徹，似乎傳遞出娓娓深情。湘君以工筆為之，造型豐盈秀頎，線條優美流暢，設色淡雅明麗，腳下坡岸則以赭墨鋪色，趁濕勾線，簡練粗放，遠渚則以淡墨一抹，湖水不畫波紋，淡色渲染，空曠寂寥。於是，一位超凡脫俗、美麗動人，又若即若離、朦朧似水的女子，得以款款呈現。

《二湘圖》和《湘君》如此出名，亦為眾收藏家所熟知，要仿得好著實不易，要賣得好價錢更是難若登天，但偏偏有造假者不信邪，仿造一幅《湘君》送拍賣！

東京中央將於3月15 -17日舉行春拍，其中一件拍品即為《湘君》，估價8,000,000 - 12,000,000日圓，折合約400,000-600,000港元。

此《湘君》沒有收藏記錄，沒有拍賣記錄，亦沒有展覽記錄！那麽，它是不是《傅抱石全集》中收錄的三十多幅二湘畫作中其中一幅？也不是！

沒有來源亦即是横空出世！撇開估價超低不說，只看拙劣的開臉，整體呆滞的線條，造假者一味用乾筆，卻不知傅抱石普遍用濃墨渲染髮髻這一技法，便知他對傅抱石的技法、筆墨一無所知，只是對傳世的《湘君》依樣葫蘆地模仿！

香港一間藝術媒體指「同期的湘君圖都是畫美人向前眺望，此作卻是唯一一件「回首」姿態的作品，尤顯珍貴。」殊不知最大的敗筆是湘君驀然回首，觀眾順著她的目光卻看不見湘夫人在不遠處的岸邊！那麽，畫家是想引令觀眾看甚麽？

如此低仿，命運將會如何？流拍，從此在塵世間消失，還是以高價成交糊弄大眾？







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