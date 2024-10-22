估價低代表了甚麼？從宋官窯和永樂青花扁壺的估價看背後故事

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台北宇珍國際藝術秋拍將於10月27日舉行，其中「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶IV」專場拍賣一支「宋官窯粉青釉多棱直頸瓶」，估價4,800,000 - 6,000,000新台幣（約1,170,000 - 1,463,000港元）。估價如此之低，特別令人矚目！

宋官是所謂宋代五大名窯之一，傳世品不多，因比價格昂貴，是很多高古瓷收藏家畢生追求的藏品，故此不斷有仿品出現在拍場。

眾所周知，傳承有序、來源顯赫的宋官，市場價格非一般收藏家可以負擔。因此，當一件宋官以非比尋常的低估價上拍，必然引起哄動！

上一期文章我談到一件「南宋官窯花口杯」以50,000-80,000日圓的超低估價拍賣，最終卻以2.09億日圓成交。我猜測這是「南宋官窯花口杯」貨主苦心經營的一場大龍鳯，因為我不相信有人會這麽傻，拿出約1,200萬港元買一件非常醜陋的元明仿官。

一般來說，立器（尊、瓶之類）的市場價格比碗、盤、碟的高出很多，但不可一概而論。宋官没有裝飾花紋，因此欣賞重點在器型、釉色、釉光方面。如果一件宋官在器型、釉色、釉光方面都非常之差，只是徒有宋官之名，並没有很高的收藏和市埸價值。

記憶中，今次拍賣的「宋官窯粉青釉多棱直頸瓶」的器型並不見於世上任何公私營收藏，因此，我懷疑是臆造的！再看釉色、釉光，我幾乎可以即時判斷它不是宋官，而是後仿。至於是元明仿還是清、民國、現代仿不必深究，後仿便是後仿，並沒有很高的市場和收藏價值。

現在市道不佳，令到拍賣市場形成一個群魔亂舞、各出奇謀的格局。每一場拍賣都看似正常，其實暗藏殺機，一不小心，便很容易掉進坑裏，永不超生！

搞收藏第一樣要戒看的是藝術媒體的鱔稿，因為多看無益，很容易被誤導！2024年3月，東京中央拍賣一幅偽託傅抱石的《湘君》，估價8,000,000 - 12,000,000日圓，折合約400,000-600,000港元，最終以一個捏造的約81,600港元成交。半年後的今天，同一幅假畫轉戰大阪豐澤拍賣，估價約600,000-1,800,000人民幣。半年前香港一間藝術媒體這樣說道：「同期的湘君圖都是畫美人向前眺望，此作卻是唯一一件『回首』姿態的作品，尤顯珍貴！」無論藝術媒體的寫手有心還是無意，這樣的評論是嚴重的誤導，因為《湘君》如何拙劣，任何書畫收藏家都看得出來。

對於今次的拍品「宋官窯粉青釉多棱直頸瓶」，同一間藝術媒體的寫手這樣說道：「展現簡約美學的宋瓷佳作，宋〈官窯粉青釉多棱直頸瓶〉，頸、腹皆飾多道褶棱，頸棱密而腹棱疏，為受到中亞多曲瓣金銀器影響之創新作品。通體施滿釉，底有支釘痕，釉面滿布開片紋，為罕見宋代官窯佳瓷。」最終是信者得救，還是信者失救，大約一個星期便見分曉！

藝術商會會長久手堅憲二的藏品曾經三次在台北宇珍「東瀛秘藏」專場拍賣，據香港一間藝術媒體所講全部成交！我翻查資料，發現久手堅憲二的藏品「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」在2023年10月同樣在台北宇珍上拍，估價900,000-1,125,000港元，令人不可置信，原因是香港蘇富比曾經兩次拍賣同類的永樂青花扁壺，一支以85,618,000港元成交，另一支以110,520,000港元成交。同樣是珍稀的永樂青花扁壺，為何久手堅憲二的藏品的估價卻低得可憐，唯一的解釋是它只是一件大充頭，並非真品！台北宇珍從來不公佈拍品的成交價，這是防止家醜外揚，還是其中有很多商業秘密不方便公開？香港一間藝術媒體又如何得悉久手堅憲二的三個專場的拍品全部成交？真是奇怪得很！







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