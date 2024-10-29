新國寶幫重現江湖？再次引起收藏界軒然大波？

加入最愛專欄 收藏文章

2008年汶川發生地震，國寶幫隨後舉辦了一場「國寶獻汶川」活動，經過主辦方「甄別鑑定」之後，66件據說總值數億元的捐獻藏品為主辦方接受並等待拍賣。是次活動的高潮是在人民大會堂舉行的捐贈儀式，但隨之而來的是各方質疑的聲音，不少人大力批評捐贈者只是利用賬災之名為贗品洗白，意圖發國難財！

幾年前國寶幫邱桂端捐贈大批贗品給北師大和浙師大，閙出滿城風雨。最近，啊呼齋齋主汪洋在景德鎮開了一個《大元遺珍 - 啊呼齋元代瓷器精粹研討會》，研討會上有大批中國古陶瓷研究專家替他站台，盛讚有加。汪洋並在景德鎮舉辦展覽，展示他幾十年收藏的大量元青花和其它種類的元代瓷器，盛況空前，但遺憾的是對藏品看真的人不多。這次會不會在中國大陸收藏圈引起軒然大波，或者改變對元代瓷器的整體認識，或者又是一次「國寶幫」的表演？

有評論指出「汪洋作為中國大陸古董收藏界的著名大家，半生耕耘於瓷器文物，海外自發出資進行購買、國內無償捐贈博物館，守護傳承，照亮國寶『回家之路』」！這番說話聽起來有㸃耳熟，十多年前媒體不是用差不多的溢美之辭讚揚古董文物收藏界巨騙趙泰來？

汪洋如何蜕變成一個國寶幫？主要原因是自己對古董文物的認知不足，求名心切，另一個原因是誤信道德淪喪的文博系統專家和知名專家之言！

有報導指「汪洋為了尋找珍貴藏品經常奔波在各國，經過多方打探，他終於得知了宋代汝窯、官窯藏品正在日本世家（菊池武夫）手中的消息。此時其後人對古董並沒有太大的興趣，有意出售這批藏品。雖然不通古董，這些人對古代珍品也一知半解，看到陸續有人詢問價錢，便一直待價而沽，直到汪洋出現，他的真誠雖然打動了世家後代，但他們很清楚中國文物的價值，還是開出了汪洋先生難以企及的天文數字。面對彼時並不寬裕的國庫預算，以及更多偏向生意的古董圈，汪洋咬咬牙，還是做出了自己一力承擔的決定。自2018年起，汪洋使盡渾身解數四處奔走多方籌資，自己做生意、召集友人募捐，甚至出售自身產業，陸續湊齊了這筆巨款。他像螞蟻搬家一樣，一點一點分多次，終於將這批宋代藝術瑰寶帶回北京和香港，前後累計七年五個月。至此，這批承載著中華文化與藝術的文物得以回歸中國。」

亦有報導指張淮先生（北青校長）曾評價汪洋「500羅漢之寶藏羅漢轉世。第一為寶多，第二為面善，第三為痴迷」。汪洋笑稱：「羅漢不敢當，自認為修行還不夠」但對最後一條「痴迷」欣然接受。

除了搞了一個「大元遺珍 - 啊呼齋元代瓷器精粹研討會」，汪洋還搞了一個「故宮博物館的論證會」往自己臉上貼金。但世事往往適得其反，往自己臉上貼金不成，卻把自己弄成一個笑柄！

前有趙泰來，後有邱桂端，今有汪洋沽名釣譽！正是「可憐之人必有可恨之處，可恨之人必有可悲之苦！」







《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇