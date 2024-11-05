類似的瓷器卻有截然不同的命運？當中有哪些事項藏家需要留意？

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香港蘇富比最近為坂本五郎舉辦專場，其中一件拍品「元青花纏枝牡丹紋罐」以6,000,000 - 9,000,000港元的估價上拍，最終以27,600,000港元成交。拍品並沒有顯赫的傳承記錄，最終能以高價成交，除了拍品非常開門之外，也得力於坂本五郎的名氣。

同樣是日本收藏家，久手堅憲二最近亦委托台北宇珍拍賣一件「元青花蓮池魚藻紋罐」，估價35,000,000 - 38,000,000新台幣（約8,536,600 - 9,268,300港元）。拍賣結果台北宇珍一如既往沒有公佈，但可以估計最終以流拍收場！

無論是哪一位收藏家，如手上有一件開門的元青花希望出手，第一時間想到的必然是蘇記、佳記、邦記這一類大拍賣行，斷斷不會考慮東京中央、台北宇珍這類商譽不佳的小型拍賣行，原因是大拍賣行的商譽比較良好、客源廣及質素高。因此，一般來說，重器不會出現在小拍，更加不會以超乎尋常的低估價上拍，因為這是違反人性的！

一件重器以超低的估價上拍只有兩個可能：1）它是超級大仙丹；2）它是山埃。拍賣行業沒有傻仔，只有聰明過頭的叻人，因此不會將一件重器以超低的估價上拍，如果有這種情況出現，潛在買家便要萬分小心，其中可能有詐！

有一點很多新進收藏小白可能不知道的是，大拍賣行為瓷器拍品提供5年保真期。換句話說，如買家證實所買的瓷器是贗品，是可以退貨及要求賠償損失，但這種保障買家的條款，卻不見於中國大陸任何一間拍賣行的交易條款，小型拍賣行亦同樣没有提供任何保障，買家因此只能自求多福！

上海泓盛二十周年秋拍將會拍賣一支「清雍正仿官釉弦紋貫耳穿带瓶」，估價只是區區的800,000-1,000,000人民幣。為甚麽我說區區，因為另一支非常相似的「清雍正仿官釉貫耳瓶」於2015年以1,445,000美元在紐約佳士得成交。這一支貫耳瓶出自美國已故古董商安思遠（Robert H. Ellsworth）舊藏，名氣固然之比較大，但市場價值是否應該比上海泓盛的拍品高出十倍？

上海泓盛的拍品曾經三次拍賣，分別於2001年在中國嘉德、2005年上海信仁、2007年北京中貿，最後的成交價只是1,008,000人民幣。23年來這一支「清雍正仿官釉弦紋貫耳穿带瓶」的市場價值不升反跌，是甚麽原因令到價格在低位徘徊，是因為外國的月亮特別圓，還是因為上海泓盛的拍品不開門？

安思遠的貫耳瓶以1,445,000美元成交，還是九年前的事。上海泓盛的貫耳瓶的估價只是800,000-1,000,000人民幣，是十份之一的價錢！

或者有人說，安思遠的「清雍正仿官釉貫耳瓶」能夠以1,445,000美元的高價成交，是因為他的名氣夠大。我同意這樣的推論有點道理，但不能忽略的是2011年香港蘇富比春拍，另一支「清雍正亦以仿汝窯釉弦紋貫耳方壺」亦以12,980,000港元成交。由此推論，清雍正仿官釉貫耳瓶的市場價格在1,000萬港元上下，應該没有錯。那麽，上海泓盛的「清雍正仿官釉弦紋貫耳穿带瓶」的估價為甚麽壓得這麽低？我一直認為畫公仔最好不要畫出腸，留點想像空間比較好！







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