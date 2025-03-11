騙財技倆推陳出新！不正當古董店以美女作招徠，還有甚麽新招數？

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一名道士最近行過上環荷里活道一間古董舖，發覺店內妖氣沖天，急忙打電話給我，問我何解？我不是道士，不懂得畫符，也不識得捉鬼，但對妖魔鬼怪、江湖騙子的騙財技倆卻瞭如指掌！

上環荷里活道古董舖林立，有正正當當做買賣的店舖，亦有由小混混經營的黑店！一般人認為黑店主要以賣假古董騙財，這個認知只是對了一半。現在資訊發達，打開門純粹賣假古董已是此路不通，一年也捉不到一條水魚！聰明的騙子於是想出各種各樣的花招、噱頭，意圖混水摸魚！

騙子們首先在「臉書」用美女頭像成立一個專頁，介紹公司的業務範圍：「中國科學院高能物理研究所核技術考古實驗室授權香港收藏家協會文物鑒定實驗室檢測中心，專業藝術品可免費送拍嘉德，保利，西泠，聯邦國際等各大拍行或者私下交易。」

看似來頭不小，我於是谷歌一下，得出這樣的答案「截至目前，核技術考古實驗室已建立了包含14,000餘件產地和年代可以溯源的中國古陶瓷標本庫，研制了古陶瓷粉末標準物質和燒結陶瓷系列標樣，起草了《古陶瓷中子活化技術規範》國家標準（GB／T37666-2019），為十多部大型考古發掘報告提供了核分析研究報告，在古陶瓷的溯源、斷代、呈色機理和真偽鑒別方面發表論文70餘篇，這些工作積累為開展對外合作和技術服務奠定了紮實的基礎。」

這種先進技術成效如何，誤差是多少，報導中沒有提及！14,000餘件產地和年代可以溯源的中國古陶瓷標本庫來自何處、是否得到古陶瓷專家點頭同意確是真品，宣傳稿亦未有提及，這就不禁令人懷疑整件事只是閉門造車！

據我所知，到目前為止，沒有一間拍賣行認可這種檢測古陶瓷的先進技術。換句話說，這種先進技術還處於紙上談兵的階段！

騙子們的黑店所出售的瓷器，包括官、哥、鈞、汝、定、元青花、明清官窯，全部通過上述的測試，證實到代！黑店展示的瓷器是真品還是贗品，不用多說！

靠一年都不出現一次的水魚維持生計是很困難的，於是騙子們又想到另外一招：送拍服務。美女可不是滴滴出行，收取雞碎那麽多錢便把你的藏品送到目的地（拍賣行），而是收取高昂的核能檢測費、目錄費、保險費、委託費等等，藏友未見官便先受三十大板，你說冤不冤？未算，更冤的在後頭！過了一段不長不短的日子之後，藏友被告知他的「國寶級高古瓷」只欠兩個價位便達到「保留價」Reserve，但最終因為没有買家再出價，所以流拍！藏友欲哭無淚，因為除了損失了一筆不菲的金錢之外，還要籌錢贖回流拍的「國寶級高古瓷」！

上述故事並非虚構，而是一個波友的朋友告訴我的。有一天，波友約我去上環荷里活道吃牛肉麵，與波友同行的藏友打開一個精緻的盒子，叫我鑑定盒子裏的「南宋官筆洗」。我說是假的，他一臉愕然，將他最近的經歷原原本本說了一遍。我無言以對！







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