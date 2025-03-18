內地拍賣市場暮氣沉沉，真正的原因在哪裏？

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北京保利的高管被請喝茶，北京誠軒拍賣有限公司退出江湖，反映出近年在內地經營拍賣公司困難重重之外，所冒的風險亦相當巨大。

內地出口疲弱，整體經濟寵罩著一股不景氣，令到一般買家心情惡劣，無睱顧及滿足審美眼光這種奢華之舉。這些是外圍因素，亦是眾所周知。壓垮整個拍賣市場的最後幾根稻草究竟有哪些？

首先，內地的拍賣公司有一道護身符，即是「不保真條款」。換句話說，拍賣公司可以明目張膽地拍賣贗品，而不需要負上任何責任。這是法例的不完善，修改法例因此是刻不容緩的事！

毫不誇張地說，有這樣的一道護身符，一場拍賣會出現超過百份之六十的贗品是常見的事，這令到眼力不高卻很想搞收藏的人士卻步！

與騙子拍賣公司沆瀣一氣的是藝術媒體！據我觀察所得，藝術媒體的鱔稿寫手都是不懂行，亦不是本著良心說話的獨立第三方，而是收了金錢之後為騙子拍賣公司敲邊鼓的關連人士。這類人士只為自己的金錢利益著想，完全棄讀者、潛在買家的利益之不顧。講得難聽一點，鱔稿根本是為讀者、潛在買家挖坑。我認為這種行業就算當局不取締，收藏圈子也應該將它唾棄！

在西方藝術品拍賣市場，藝評人無論名氣有多大，也不敢推薦拍品，遑論收取金錢利益撰寫鱔稿，因為除了存在利益衝突之外，如拍品最終被證實是贗品，藝評人很容易便捲入索償官司，被買家控告誤導及違反專業操守，最終弄至身敗名裂！

拍賣公司不斷拍賣贗品，藝術媒體亦不斷為潛在買家挖坑，最終的結果只有一個：買家離場！

北京大羿春拍將於3月21-22日舉行，其中一件拍品「清雍正粉青釉蝴蝶耳梅瓶」估價250,000-450,000人民幣。雍正朝蝴蝶耳梅瓶未見著錄，這是第一個疑點。第二個疑點是一千幾百萬市價的雍正朝粉青釉梅瓶，北京大羿給出的估價卻是區區的250,000-450,000人民幣。第三個疑點是拍品沒有來源。對於這一件拍品，藝術媒體如此這般形容「本場個人最喜歡的一件，雍正一朝的單色釉，無疑代表著有清一代官窯最為高級的美學，而本品為清代青釉中最為粉嫩柔美的粉青釉，粉青釉色澤青綠淡雅，釉面光澤柔和，釉層可施得較厚，使器物的釉面、色達到柔和淡雅的玉質感，為青釉中最佳色調之一。大羿本件蝴蝶耳梅瓶的釉色所成即為絕色，靜若青空，腴腴凝然有玉質感。」隨後又說：「對於釉色的燒造，雍正皇帝要求甚高，據《清宮內務府造辦處檔案》雍正四年六月十一日有載：『…此瓶釉水雖好，稱不得上好，爾傳與年希堯再燒造時比此釉水做精細學，款式亦更改些。』歷年拍場上，這種雍正粉青釉瓷器屢屢創下高價，如多年前的一件粉青釉雙龍耳尊拍出了過億元的天價，至今為一位內地大藏家珍藏至今。去年另一件體量略小的粉青釉雙龍耳尊，以3,900萬的高價落槌，成為了去年內地拍賣瓷器的標王。 2019年，一件清雍正粉青釉弦紋荸薺瓶拍出4,140萬元。」讀者可能以為「…此瓶釉水雖好，稱不得上好」講的是拍品，其實當然不是！

以上兩段文字在有意無意之間傳遞的信息是：拍品是雍正本朝粉青釉瓷器的精品，估價更是非常之低！這種側面吹捧拍品的手法，收藏圈耳熟能詳之外，亦屢見不鮮！

如拍賣公司拍賣贗品，藝術媒體一如既往推波助瀾，主事的人以為自己很聰明，其實最終結果只會是令到拍賣市場繼續沉淪下去！







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