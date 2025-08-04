陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典作，看影像敘事的多重可能性

加入最愛專欄 收藏文章

陳可辛的《醬園弄》可惜了，本以為是下一齣《繁花》，結果票房和口碑都滑鐵盧。不過一眾合拍片導演中，陳可辛仍最蓬勃。從《如果· 愛》、《投名狀》到《親愛的》，喧囂與騷動中，人性坦露。徐克、林超賢的電影，無比猛烈 ，但終歸被技術挾持。至於《醬園弄》，陳可辛和當初醉心《武俠》 一樣，拍畢全片，有感自己勝任武俠片，到這次，又塑造了黑色電影，驚喜交加。只是別人不賣帳，所謂駕馭新類型，有失雄厚。

作為珍重自己，又珍重別人的電影作者，陳可辛擴大類型版圖，是存心超越。以類型敘事為準 ，寇比力克 （Stanley Kubrick） 涉獵最廣，也最傳神 。《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）是科幻片翹楚，《閃靈》（The Shining）視聽奇巧，抬高恐怖類型；《 發條橙》（A Clockwork Orange）反烏托邦的魄力至今哄動 ；《 亂世兒女》（Barry Lyndon）完美復古的美學，往後的古裝片只得驚羨；《烈血焚城》（Full Metal Jacket）拍烽火，卻是極致的反戰 。看似特定的分類，他大膽借題，化為公認的不朽。套用姜文的話，是「專業」，擅長於轉述明面上工業化、精彩的故事。

所以姜文叫自己「業餘導演」，不是自貶才華。 相比那些「專業」的敘事，他執導更自我，每部電影都不同得令人驚詫。先是選材多花樣，《陽光燦爛的日子》 是青春夢、《一步之遙》是選美爛攤子 、《邪不壓正》是復仇。驚詫之處，是調性上切換凌厲。《陽光燦爛的日子》以中年畫外音、大段的暖光懷舊；《一步之遙》又是歌舞，又是戲仿，最終超現實；《邪不壓正》被人物之間的博弈帶動，切鏡之快，堪比動作片。何況姜文迷戀記憶的含糊，如被酒精誘惑，起勁多於靜觀。他的風格有賴於此，要不斷變，主觀地變，主觀地切磋，才能貫徹。不「專業」的下場，是兩極化。變得適中，是《讓子彈飛》，通俗而略有玩味。變得無節制，如新作《你行！你上！》亂了又從俗，太無法無天。不外乎是醉酒過後，忘乎所以。

至於現代影圈，先不苛求寇比力克那般經典如雲，誰在橫跨專業？佳烈治（Guy Ritchie）是其一，犯罪喜劇的路線（《夠薑四小強》、《邊個夠我薑》）打響名堂後，便一脈相承。轉戰荷里活， 代表作《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）新瓶套舊酒，但往後涉及史詩片《神劍亞瑟王》(King Arthur: Legend of the Sword)、迪士尼音樂劇《阿拉丁》（Aladdin）、抗戰神劇《無限制軍團》(The Ministry of Ungentlemanly Warfare)。拼命娛樂之餘，又推出戰爭片《譯戰同盟》，氣氛肅殺。這些量產下的類型片，不再個人化，但算是普及。

這樣古今對照，陳可辛的野心便明朗。加上坊間追捧的 《甜蜜蜜》、《金枝玉葉》，都用他的話來說，都是童話故事，太多粉飾。《甜蜜蜜》中，黎小軍和李翹雖然沒有終成眷屬，卻能奇蹟般相遇，懷緬真情。《金枝玉葉》結尾，阿Wing 和家明不論男女，坦然相親。觀眾愛看，但陳可辛知道，過去佈滿糖衣。因此陳可辛拍硬派類型的念頭，難免澎湃。《醬園弄》自然不可兒戲，他的類型片沒可能流於天真。若他往下去試煉，在影史上也絕不孤單。







