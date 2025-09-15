《白頭神探》到《神探零零甩》：跨世代的經典無厘頭喜劇

加入最愛專欄 收藏文章

《神探零零甩》（The Naked Gun）讓年事已高的里安納遜 （Liam Neeson） 擠眉弄眼，放下包袱。就算滿面皺紋，不忘過火調情。更飛天遁地，不慎公然暴露。配樂召喚下，亂入派對模式，彈匣能當飛鏢使，百發百中。劈開敵人，手腳錯位……如此多花招，之於《神探零零甩》 是傳襲。

回望初代《白頭神探》（The Naked Gun: From the Files of Police Squad!），由拿手惡搞電影 （《Airplane!》、《Top Secret!》）的大衛薩克 （David Zucker）執導， 這系列的用心良苦已顯形。不用多想，首作不外乎是剗惡除奸，奇招盡出。格局和最主流的香港喜劇相近，唯恐天下不亂。於是英雄放蕩，壞人豪恣。風格上，打戲頑皮，文戲爽直。緊湊得一分鐘一個橋段，終歸惡趣味。

不過跟香港趕拍而零散的無厘頭電影差在，《白頭神探》無論多肆意，始終架構確切，人物鮮明。在介紹Frank Drebin（里斯利尼爾遜 飾）橫沖直撞，卻不失神勇的形象，並奠定詼諧調性。第一幕以同袍的遇襲為懸念，破案的主軸順勢展開，更埋下伏筆，英女皇來巡。第二幕抗衡可疑的權貴，藏有奇珍異獸，不免是虛榮象徵。若是當代觀眾，準能預判殺機。第三幕英女皇被險些刺殺，破解場面無疑是高潮。和女秘書Jane（庇斯娜皮禮士利 飾）的愛情為副線，展露Frank 的內心底蘊，調劑氣氛。這樣一來，《白頭神探》佈局預料之內，但用以糅集串珠般的笑料，觀感連貫，功力已不俗。

具體的喜劇妙想，大多是憑空而來，通俗中帶有戲謔。例如中東反恐的開場，特務般的潛伏，和各國首領夸誕搏擊，戲仿占士邦（《007》系列）之類的諜戰片。動作滑稽，元素親切。後來渾身的微型武器，也是同理。到同袍被槍手圍困後，瘋狂中槍、中陷阱，又慘叫墮海，誇大黑幫片中，臥底遭遇不測時的激動。Frank與Jane 打得火熱，還裹上巨大避孕套，堪比《情慾奇譚》（Everything You Always Wanted to Know About Sex*）的奇觀，情歌響徹下的男女熱吻，轉眼到慢動作奔跑，揶揄了八十年代，愛情橋段的調度公式。新版《神探零零甩》亦有相似致敬，刻意呈現最老派的矯情。觀眾對內幕心領神會，便看得入神。唯獨Frank 懸掛半空，性騷擾到大胸女人，那幕如今看來，只是低俗討喜，不及較為後現代的篇幅有趣。

結局棒球場的陰差陽錯頗為耐看，層次多端。先讓Frank 假冒歌手混入會場，一片歡呼中五音不全替他獻唱，假威風得令人捧腹。被揭穿後，又混入裁判，不懂裝懂。惹得雙方發怒，球賽變毆鬥，完美將一場盛典的熱鬧扭轉成動亂， 一發不可收拾。緊接著科幻片戲仿，催眠球手取槍刺殺英女皇，慢動作鏡頭拍搶救畫面，典型的英雄救援被精準調戲。最後不但Frank 是人民英雄，更拯救自我。在眾目睽睽下感化被催眠的Jane，在愛面前，邪術頓然失效，實在是非常童話化的一廂情願。但《白頭神探》深化這種一廂情願，讓眾人感動得不可思議，紛紛示好又互擁。場面之宏大，和平得驚天動地，豈不是另類的圓滿結局？

《白頭神探》的荒誕情結，既有粗淺一面，想入非非，同時需要類型片的養分才得以成形。荷李活之外，另類鬧劇也必須多推崇，譬如超現實笑匠泰利基咸（David Zucker）和泰利鍾斯（Terry Jones）合拍的那齣《勇奪聖杯》（Monty Python and the Holy Grail），激進又充滿傻勁。結局居然有現代警察打斷古代戰場，剎那間消解時空界限！若想進階看無厘頭的電影宇宙，這兩位大師的諷刺電影都萬勿錯過。







